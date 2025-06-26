Сам Путін посприяв: що зіграло вагому роль у зміні риторики Трампа щодо України
- Дональд Трамп змінив риторику щодо України під впливом європейських лідерів і особистих контактів з ними, зокрема після заяви Джорджі Мелоні.
- Важливими факторами стали стійкість України, розмова Трампа із Зеленським у Ватикані та загроза з боку Росії, яка посилила повагу до України.
- Заява Дмитра Медведєва про можливість передачі ядерної зброї Ірану також вплинула на зміну ставлення Трампа до Росії.
Останнім часом Дональд Трамп змінив свою риторику щодо України. Зокрема, країни НАТО чітко визначили Росію як головну загрозу.
Є кілька факторів, які могли вплинути на нього. У розмові з 24 Каналом голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк назвав їх.
Важливо Трамп підтвердив відданість НАТО, але для України це не обіцяє покращень, – The Telegraph
З чим може бути пов'язана зміна риторики Дональда Трампа щодо України
Значну роль зіграли особисті контакти з європейськими лідерами – Олафом Шольцом, Кіром Стармером, Еммануелем Макроном, Джорджою Мелоні. Особливо вразила заява Мелоні, яка сказала, що рішучість Трампа щодо Ірану має поширюватися і на підтримку України. Ці слова стали заголовками у світових ЗМІ – і були адресовані саме Трампу. Очевидно, він це зрозумів.
Також Трамп побачив, що Україна тримається, не здається, чинить опір – і, всупереч його попереднім заявам, "має карти в руках". Він оцінив стійкість українців та останні досягнення – зокрема, операцію "Павутина".
Трамп також визнав, що президент Зеленський перебуває у складній ситуації, і заявив про бажання з ним поговорити. Під час візиту в Європу, зокрема в Гаагу, він продемонстрував більш комплементарне ставлення до України.
Вважається, що на зміну позиції Трампа могла вплинути його розмова із Зеленським у Ватикані – на похоронах Папи Римського. Вони спілкувались 15 хвилин тет-а-тет у соборі Святих Петра і Павла. Можливо, саме тоді Трамп остаточно усвідомив, що Росія слабша, ніж здавалося, і не має стратегічної переваги.
Сам Путін посприяв зростанню поваги до України. Також конфлікт Ізраїлю та Ірану змусив Трампа розвернути увесь Білий дім в сторону України,
– сказав Юрій Романюк.
Що цікаво, Трампа вразила заява російського чиновника Дмітрія Медведєва про можливість передачі ядерної зброї Ірану. Це шокувало багатьох, і ще раз показало, що Росії не можна довіряти.
Також варто згадати роль Марка Рютте, новообраного генерального секретаря НАТО, який, здається, знайшов підхід до Трампа. В європейському середовищі Трамп поводився стриманіше, адекватніше. Його оточили не гольф-полями, а палацами, протоколами, традиціями – і це, схоже, теж справило на нього вплив.
Отже, зміна ставлення Трампа до України – це результат багатьох факторів: дипломатичного тиску, міжнародного контексту, поведінки Росії, а також стійкості самої України. Імовірно, Трамп усвідомив, що Україна – це дійсно важливий союзник як для США, так і для Європи.