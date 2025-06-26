Сам Путін посприяв: що зіграло вагому роль у зміні риторики Трампа щодо України

Останнім часом Дональд Трамп змінив свою риторику щодо України. Зокрема, країни НАТО чітко визначили Росію як головну загрозу.

Є кілька факторів, які могли вплинути на нього. У розмові з 24 Каналом голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк назвав їх.

Важливо Трамп підтвердив відданість НАТО, але для України це не обіцяє покращень, – The Telegraph

З чим може бути пов'язана зміна риторики Дональда Трампа щодо України

Значну роль зіграли особисті контакти з європейськими лідерами – Олафом Шольцом, Кіром Стармером, Еммануелем Макроном, Джорджою Мелоні. Особливо вразила заява Мелоні, яка сказала, що рішучість Трампа щодо Ірану має поширюватися і на підтримку України. Ці слова стали заголовками у світових ЗМІ – і були адресовані саме Трампу. Очевидно, він це зрозумів.

Також Трамп побачив, що Україна тримається, не здається, чинить опір – і, всупереч його попереднім заявам, "має карти в руках". Він оцінив стійкість українців та останні досягнення – зокрема, операцію "Павутина".

Трамп також визнав, що президент Зеленський перебуває у складній ситуації, і заявив про бажання з ним поговорити. Під час візиту в Європу, зокрема в Гаагу, він продемонстрував більш комплементарне ставлення до України.

Вважається, що на зміну позиції Трампа могла вплинути його розмова із Зеленським у Ватикані – на похоронах Папи Римського. Вони спілкувались 15 хвилин тет-а-тет у соборі Святих Петра і Павла. Можливо, саме тоді Трамп остаточно усвідомив, що Росія слабша, ніж здавалося, і не має стратегічної переваги.

Сам Путін посприяв зростанню поваги до України. Також конфлікт Ізраїлю та Ірану змусив Трампа розвернути увесь Білий дім в сторону України,

– сказав Юрій Романюк.

Що цікаво, Трампа вразила заява російського чиновника Дмітрія Медведєва про можливість передачі ядерної зброї Ірану. Це шокувало багатьох, і ще раз показало, що Росії не можна довіряти.

Також варто згадати роль Марка Рютте, новообраного генерального секретаря НАТО, який, здається, знайшов підхід до Трампа. В європейському середовищі Трамп поводився стриманіше, адекватніше. Його оточили не гольф-полями, а палацами, протоколами, традиціями – і це, схоже, теж справило на нього вплив.

Отже, зміна ставлення Трампа до України – це результат багатьох факторів: дипломатичного тиску, міжнародного контексту, поведінки Росії, а також стійкості самої України. Імовірно, Трамп усвідомив, що Україна – це дійсно важливий союзник як для США, так і для Європи.