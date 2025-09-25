Президент США Дональд Трамп зміни риторику на більш прихильні заяви стосовно шансів України досягти успіхів. Цьому посприяли незначні досягнення на фронті та переконання з боку радників і Володимира Зеленського.

Утім, якщо риторика американського президента змінилася, то політика наразі залишається такою ж. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Чому Трамп змінив риторику?

WSJ пише, що Дональд Трамп готувався до зустрічі з Володимиром Зеленським протягом декількох днів, консультуючись із посадовцями своєї адміністрації, які давно наполягають на жорсткішій позиції стосовно Росії.

Зокрема, наводять спеціального представника США Кіта Келлога та нового посла США в ООН Майкла Волца. Зазначається, що вони розповіли Трампу, що "Росія за останні роки досягла незначного прогресу" на фронті.

Крім вищезгаданого, як повідомляє видання з посиланням на співрозмовників, Дональд Трамп дізнався про запланований український наступ, який вочевидь "потребуватиме підтримки" американської розвідки.

Джерела припускають, що причиною зміни риторики є прийняття Україною вимоги США щодо припинення вогню і публічну вдячність американському президенту за його зусилля, спрямовані на закінчення війни.

Утім, співрозмовники констатують, що попри це, Трамп поки не змінив політику щодо України й, хоча й далі дозволяє продаж озброєнь, "обмежує використання зброї США для атак на суверенній території Росії".

Що цьому передувало?