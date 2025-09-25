Зміна риторики Трампа відбулася після ознайомлення з планами наступу ЗСУ, – WSJ
- Дональд Трамп змінив риторику на більш прихильні заяви щодо України після консультацій з радниками і ознайомлення з планами українського наступу.
- Попри зміну риторики, політика Трампа щодо України залишається незмінною, зокрема щодо обмеження використання американської зброї для атак.
Президент США Дональд Трамп зміни риторику на більш прихильні заяви стосовно шансів України досягти успіхів. Цьому посприяли незначні досягнення на фронті та переконання з боку радників і Володимира Зеленського.
Утім, якщо риторика американського президента змінилася, то політика наразі залишається такою ж. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Чому Трамп змінив риторику?
WSJ пише, що Дональд Трамп готувався до зустрічі з Володимиром Зеленським протягом декількох днів, консультуючись із посадовцями своєї адміністрації, які давно наполягають на жорсткішій позиції стосовно Росії.
Зокрема, наводять спеціального представника США Кіта Келлога та нового посла США в ООН Майкла Волца. Зазначається, що вони розповіли Трампу, що "Росія за останні роки досягла незначного прогресу" на фронті.
Крім вищезгаданого, як повідомляє видання з посиланням на співрозмовників, Дональд Трамп дізнався про запланований український наступ, який вочевидь "потребуватиме підтримки" американської розвідки.
Джерела припускають, що причиною зміни риторики є прийняття Україною вимоги США щодо припинення вогню і публічну вдячність американському президенту за його зусилля, спрямовані на закінчення війни.
Утім, співрозмовники констатують, що попри це, Трамп поки не змінив політику щодо України й, хоча й далі дозволяє продаж озброєнь, "обмежує використання зброї США для атак на суверенній території Росії".
Що цьому передувало?
Після Генасамблеї ООН та зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може повернути свої території в межах первісних кордонів.
У ЄС, намагаючись зрозуміти очевидну зміну позиції Трампа, коливалися між захопленням та скептицизмом. Вони вказали на те, що він часто змінює свою позицію і може зробити це знову, писали у Politico.
Політтехнолог Тарас Загородній в етері 24 Каналу сказав, що саме при Трампі Україна має шанси повернути кордони 1991 року. Тому що у Трампа з Путіним фундаментальний конфлікт інтересів щодо нафти та газу.