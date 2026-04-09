Трамп знову погрожує застосувати безпрецедентну силу проти Ірану

Американський президент Дональд Трамп висунув повторну погрозу Ірану стосовно можливого застосування "безпрецендентної сили", якщо Тегеран не дотримуватиметься усіх умов двотижневого припинення вогню.

Про це повідомляє The Times of Israel. Раніше за ініціативи Пакистану сторони домовилися на тимчасове перемир'я.

Як Трамп погрожує Ірану?

Видання, посилаючись на публікацію Дональда Трампа у соцмережі Truth Social, повідомляє, що президент США вкотре пригрозив Ірану серйозним ударом у разі порушення раніше досягнутих домовленостей між сторонами.

Усі кораблі, літаки та військовий персонал США з додатковими боєприпасами, озброєнням та всім іншим, що є доречним і необхідним для смертельного переслідування та знищення вже суттєво ослабленого ворога, залишатимуться на місцях в Ірані та навколо нього до того часу, поки не буде повністю досягнуто справжньої угоди,

– написав він.

За його словами, у разі невиконання попередньо узгодженої угоди надалі Сполучені Штати відновлять активні бойові дії проти Ірану, які, як запевняє американський президент, імовірно, будуть "ще масштабнішими і сильнішими".

"Це було домовлено давно, і попри всю фальшиву риторику про протилежне – жодної ядерної зброї, а Ормузька протока буде відкритою та безпечною. Тим часом наша чудова армія готується та відпочиває", – додав він.

Що цьому передувало?