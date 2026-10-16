Росія може втратити мільйон чоловіків, вона має багато інших мільйонів, а Україна – ні, – Трамп

Дональд Трамп зробив низку обурливих заяв. Зокрема, він заявив Росія може втратити мільйон чоловіків, але має багато інших мільйонів, а Україна – ні.

Про це він заявив в інтерв'ю Newsmax.

Про що говорив президент США

Трамп заявив, що завдаючи ударів по нафтопереробних заводах Росії, Зеленський лише сприяє зростанню світових цін на нафту.

Що ж, я вважаю, що це ганьба. Є безліч інших цілей. Їм не обов'язково бити... Є багато цілей, по яких можна завдати удару. Але коли б'ють по нафтопереробних заводах – де виробляють, знаєте, дизельне пальне, яке потрібне нам і всьому світу, – то він робить світові ведмежу послугу,

– заявив американський президент.

Він знову взявся твердити, що Зеленський при владі вже досить довго, тому "настав час" виборів, якщо українці "хочуть врегулювати це питання".

"До речі, днями я бачив інтерв'ю з однією молодою жінкою з України. І вона сказала: "Президент Зеленський зруйнував нашу країну. Президент Зеленський забрав у нас наших чоловіків. У наших чоловіків немає ні ніг, ні рук. Наші чоловіки часто опиняються в психіатричних лікарнях або ж вони загинули", – заявив Трамп.

Він додав, що вибори потрібні, бо "ніхто не переконає мене, що українці задоволені тим, що ракети влучають у їхні житлові будинки".

Але є й правда: Росія – величезна країна. Росія може втратити мільйон чоловіків, а за ними стоять ще мільйони інших. В України немає такого людського ресурсу. Водночас у них найкраще у світі обладнання, надане Сполученими Штатами. У нас найкраще обладнання,

– вів далі американський президент.

До слова, як пише Reuters, саме адміністрація Трампа ініціювала обмеження роботи супутникової системи Starshield для українських військових. Сам Білий дім продовжує публічно заперечувати свою причетність.