Геополітика Америка Росія може втратити мільйон чоловіків, вона має багато інших мільйонів, а Україна – ні, – Трамп
16 жовтня, 08:04
2

Росія може втратити мільйон чоловіків, вона має багато інших мільйонів, а Україна – ні, – Трамп

Софія Рожик

Дональд Трамп зробив низку обурливих заяв. Зокрема, він заявив Росія може втратити мільйон чоловіків, але має багато інших мільйонів, а Україна – ні.

Про це він заявив в інтерв'ю Newsmax.

Про що говорив президент США

Трамп заявив, що завдаючи ударів по нафтопереробних заводах Росії, Зеленський лише сприяє зростанню світових цін на нафту.

Що ж, я вважаю, що це ганьба. Є безліч інших цілей. Їм не обов'язково бити... Є багато цілей, по яких можна завдати удару. Але коли б'ють по нафтопереробних заводах – де виробляють, знаєте, дизельне пальне, яке потрібне нам і всьому світу, – то він робить світові ведмежу послугу,
– заявив американський президент.

Він знову взявся твердити, що Зеленський при владі вже досить довго, тому "настав час" виборів, якщо українці "хочуть врегулювати це питання".

"До речі, днями я бачив інтерв'ю з однією молодою жінкою з України. І вона сказала: "Президент Зеленський зруйнував нашу країну. Президент Зеленський забрав у нас наших чоловіків. У наших чоловіків немає ні ніг, ні рук. Наші чоловіки часто опиняються в психіатричних лікарнях або ж вони загинули", – заявив Трамп.

Він додав, що вибори потрібні, бо "ніхто не переконає мене, що українці задоволені тим, що ракети влучають у їхні житлові будинки". 

Але є й правда: Росія – величезна країна. Росія може втратити мільйон чоловіків, а за ними стоять ще мільйони інших. В України немає такого людського ресурсу. Водночас у них найкраще у світі обладнання, надане Сполученими Штатами. У нас найкраще обладнання,
– вів далі американський президент.

До слова, як пише Reuters, саме адміністрація Трампа ініціювала обмеження роботи супутникової системи Starshield для українських військових. Сам Білий дім продовжує публічно заперечувати свою причетність.

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною
Дональд Трамп
Володимир Зеленський