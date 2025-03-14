"Шахрай Байден втягнув нас у справжню "халепу" з Росією": Трамп видав нову порцію звинувачень

Президент США знову висловився про війну Росії в Україні. Він заявив, що якби він був президентом, то її не було б.

Трамп заявив, що у справжню "халепу" з Росією світ втягнув Байден та ще й обізвав його. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис американського президента у Truth Social.

Дивіться також Трамп заявив, що у четвер переговорив з Путіним

Трамп поскаржився на сфальсифіковані та шахрайські вибори

Трамп заявив, що розбереться із цією "халепою".

Шахрай Джо Байден втягнув нас у справжню "халепу" з Росією (і ВСІМ ІНШИМ!), але я збираюся нас витягти. Мільйони людей безпідставно загинули, їх ніколи більше не побачать...

– написав американський президент.

Він додав, що загине ще багато людей, якщо не буде підписана угода про припинення вогню та остаточна угода з Росією.

"Якби я був президентом, ВІЙНИ б не було. Просто 100% цього б не сталося. О, як вплинули на нашу країну СФАЛЬСИФІКОВАНІ ТА ШАХРАЙСЬКІ ВИБОРИ. І ЛЮДИ, ЯКІ ЗРОБИЛИ ЦЕ З НАМИ ПОВИННІ СІСТИ У В'ЯЗНИЦЮ! БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ І ЗРОБИ ЇЇ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ!" – емоційно висловився Трамп.

До слова, це не єдині його звинувачення щодо попередніх президентів США. Раніше Трамп заявив, що Обама здав Крим, Байден все, а сам він – нічого.