28 липня під час зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером Дональд Трамп оголосив про перенесення встановленого ним для Росії дедлайну щодо припинення вогню. Замість 50 днів він дав їй на зупинку війни 10 – 12.

В ефірі Fox News речниця Держдепу Теммі Брюс попередила Росію, що тій варто "сприймати Трампа серйозно", передає 24 Канал.

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Що кажуть у Держдепі про нову політику Трампа щодо Росії?

Чиновниця уточнила, що вже найближчим часом президент США оголосить про свої подальші кроки щодо Росії, які мають змусити Путіна сісти за стіл перемовин.

Брюс нагадала, що санкції з країни-агресорки не змінилася.

У президента залишаються економічні та інші інструменти. Ми бачили, на що він здатний…,

– попередила посадовиця.

Брюс зауважила, що Росія продовжує нести масову смерть і руйнування.

Нагадаємо, що Трамп, пояснюючи своє рішення скоротити термін свого ультиматуму для Росії, зазначив, що "немає сенсу чекати більше". Він наголосив, що немає жодного прогресу у питанні миру з боку Росії.

До слова, жодної реакції Путіна на заяву Трампа досі не з'явилося. Натомість його посіпаки, на кшталт Дмітрія Медведєва, погрожують США прямим конфліктом з Росією.