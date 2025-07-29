Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Breaking Defense.

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Що відомо про ідею США з придбанням Командорських островів?

Автором ідеї став підполковник армії США Джеффрі Фріц, який зазначив, що подібний крок можна порівняти з купівлею Аляски у 1867 році. Тоді цю угоду називали "дурістю Сьюарда", але згодом вона стала стратегічною основою енергетичної та оборонної могутності США.

Пропозиція полягає в тому, щоб Сполучені Штати домагалися мирної та прагматичної купівлі Командорських островів у Російської Федерації за 15 мільярдів доларів, щоб контролювати потенційну активність китайських підводних човнів, які намагаються увійти в Північний Льодовитий океан.

Командорські острови розташовані безпосередньо вздовж потенційного маршруту від військово-морської бази Китаю Цзянгечжуан до Арктики. Їхнє розташування має стратегічне та географічне значення для моніторингу підводної активності.

Джеффрі Фріц наголошує, що Алеутські острови США разом з Командорськими островами можуть створити Алеутський гідролокаційний щит, що захищає Берингове море від непоміченого проникнення військових суден інших держав.

Придбавши Командорські острови, Сполучені Штати отримають важливе місце для розгортання передових технологій підводного спостереження, включно з Інтегрованою системою підводного спостереження, гідролокатори, встановлені на морському дні, та інтегровані із супутниками радіолокаційні системи,

– зазначає автор ідеї.

Як відреагували у Росії на ідею США з купівлі Командорських островів?

У Москві на ідею американського підполковника відреагували різко. Так, представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що ідея продажу Командорських островів "не заслуговує на обговорення".

"Продаж батьківщини вважається в нашій країні одним із найстрашніших злочинів як за законом, так і за совісті", – сказала вона.

Де саме розташовані ці російські острови?

Командорські острови розташовані на крайньому західному кінці Алеутського хребта, де північна частина Тихого океану зустрічається з Беринговим морем. Самі острови пролягають за 250 кілометрів на схід від узбережжя Камчатки.

Цей віддалений архіпелаг складається з 4 островів, найбільшими серед яких є острів Беринга та Мідний. Вони є домівкою для близько 676 жителів, половина з яких є росіянами, а інша – алеутами. Усі вони проживають у селі Нікольське.

Цей архіпелаг відомий своїм багатим біорізноманіттям, культурною спадщиною та незайманим морським середовищем. Площа всіх островів становить 1 848 квадратних кілометрів.

Де розташовані Командорські острови: дивіться на карті

Розташовані на морському перехресті між Північною Америкою та Азією, острови набувають вагомого геополітичного значення, оскільки арктичні судноплавні шляхи розширюються, а регіональні держави, такі як Китай, збільшують свою присутність та інтерес до північної частини Тихого океану та Арктики.

Наразі Китай активно просуває стратегію "Полярного шовкового шляху" та розбудовує інфраструктуру в Арктиці, що викликає занепокоєння Вашингтона.