"Ніхто не був жорсткішим, ніж я": Трамп зробив нову заяву про Путіна

Президент США висловився про Росію і Путіна. Дональд Трамп заявив, що попри хороші стосунки з Путіним, він завжди жорстко ставився до Росії.

Політик в інтерв'ю Fox News наголосив, що проводив сильну політику щодо Росії під час своєї першої каденції, передає 24 Канал.

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Що сказав Трамп

За словами американця, "Путіни був би першим, хто це підтвердив: ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж Дональд Трамп".

Я був жорсткішим до Росії, ніж будь-хто коли-небудь, якщо добре подумати,

– сказав президент США.

Також він висловив бажання скоротити витрати на оборону, втім не зараз. "Китай, Росія, багато проблем зараз. Я хотів би скоротити кількість ядерної зброї", – відповів політик.

До слова, як повідомляють ЗМІ, Трамп у приватних розмовах заявив, що угода про корисні копалини між Києвом та Вашингтоном буде недостатньою для відновлення обміну розвідданими. Він хоче, аби Зеленський поступився територіями і пішов у відставку.