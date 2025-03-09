"Ніхто не був жорсткішим, ніж я": Трамп зробив нову заяву про Путіна
- Дональд Трамп заявив, що проводив жорстку політику щодо Росії, попри хороші стосунки з Путіним.
- Він висловив бажання скоротити витрати на оборону та кількість ядерної зброї, проте не зараз.
Президент США висловився про Росію і Путіна. Дональд Трамп заявив, що попри хороші стосунки з Путіним, він завжди жорстко ставився до Росії.
Політик в інтерв'ю Fox News наголосив, що проводив сильну політику щодо Росії під час своєї першої каденції, передає 24 Канал.
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Що сказав Трамп
За словами американця, "Путіни був би першим, хто це підтвердив: ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж Дональд Трамп".
Я був жорсткішим до Росії, ніж будь-хто коли-небудь, якщо добре подумати,
– сказав президент США.
Також він висловив бажання скоротити витрати на оборону, втім не зараз. "Китай, Росія, багато проблем зараз. Я хотів би скоротити кількість ядерної зброї", – відповів політик.
До слова, як повідомляють ЗМІ, Трамп у приватних розмовах заявив, що угода про корисні копалини між Києвом та Вашингтоном буде недостатньою для відновлення обміну розвідданими. Він хоче, аби Зеленський поступився територіями і пішов у відставку.