Президент США Дональд Трамп може використати двосторонню зустріч з Володимиром Путіним для тиску на ЄС та Україну, вимагаючи від них погодитися на угоду, яка врегулює війну на умовах, вигідних Москві.

Ба більше, позиція американського президента після місяців ескалації, гучних заяв та змін у підходах залишається вкрай розмитою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

Що можна очікувати після зустрічі Трампа і Путіна?

Європа стурбована відсутністю Володимира Зеленського на майбутніх переговорах на Алясці. У ЄС побоюються, що Дональд Трамп знову укладе поспішні й непродумані домовленості з будь-ким, хто опиниться із ним за одним столом.

Задля зменшення ризиків канцлер Німеччини організував онлайн-зустріч у середу, 13 серпня, у якій візьмуть участь провідні європейські політики, Володимир Зеленський, а також сам Дональд Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

The Economist пише, що мета розмови полягає у тому, аби заздалегідь узгодити межі, які європейці й українці вважають неприпустимими, і зобов’язати американську сторону їх дотримуватися під час майбутньої зустрічі.

Для Путіна сам факт саміту на Алясці це символічна перемога та підтвердження статусу Росії. Він вважає війну в Україні проксі-конфліктом із Заходом і хоче переговорів про поділ сфер впливу за зразком Ялтинської конференції 1945 року.

У Брюсселі побоюються, що Трамп може укласти з Москвою невигідну для Києва угоду. Тоді Україні та союзникам доведеться або прийняти зміну архітектури безпеки Європи або відмовитися й ризикувати втратою підтримки США.

За даними видання, європейські лідери визначили для себе три ключові завдання перед зустріччю на Алясці – гарантії безпеки для України, збереження послідовності у переговорах, а також підготовка Трампа до діалогу з Путіним.

Утім, президент США дав зрозуміти, що сам визначатиме, яка угода є "справедливою", і повторив свою звичну критику Києва, звинувачуючи Україну у вторгненні. Аналітики назвали таку риторику "музикою для вух Путіна".