Президент США Дональд Трамп заявив, що саме Україна, а не Росія, нібито затягує укладення потенційної мирної угоди. Така риторика різко контрастує з позицією європейських союзників, які послідовно наголошують, що Москва не зацікавлена в припиненні війни проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Кого звинувачує Трамп?

Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін готовий завершити майже чотирирічне вторгнення в Україну. Водночас, за його словами, президент України Володимир Зеленський був більш стриманим.

Я думаю, що він готовий укласти угоду,

– сказав Трамп про Путіна.

Україна ж, за його словами, нібито "менш готова укласти угоду".

На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не змогли врегулювати найбільший з часів Другої світової війни територіальний конфлікт у Європі, Трамп відповів: "Зеленський".

Протягом останніх тижнів переговори були зосереджені на гарантіях безпеки для післявоєнної України, щоб запобігти повторному вторгненню Росії у разі укладення потенційної мирної угоди. Загалом американська сторона наполягала на тому, щоб Україна відмовилася від Донбасу у межах будь-якої домовленості з Росією.

Трамп також заявив, що йому нічого не відомо про можливу майбутню поїздку Віткоффа та Кушнера до Москви, про яку раніше в середу повідомляло агентство Bloomberg.

