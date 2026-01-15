Трамп заявив, що саме Зеленський затягує мирну угоду, а не Путін, – Reuters
- Дональд Трамп звинуватив Україну, а не Росію, у затягуванні укладення мирної угоди, заявивши, що Володимир Зеленський менш готовий до цього.
- Переговори зосереджені на гарантіях безпеки для післявоєнної України, при цьому США наполягають на відмові України від Донбасу.
Президент США Дональд Трамп заявив, що саме Україна, а не Росія, нібито затягує укладення потенційної мирної угоди. Така риторика різко контрастує з позицією європейських союзників, які послідовно наголошують, що Москва не зацікавлена в припиненні війни проти України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Кого звинувачує Трамп?
Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін готовий завершити майже чотирирічне вторгнення в Україну. Водночас, за його словами, президент України Володимир Зеленський був більш стриманим.
Я думаю, що він готовий укласти угоду,
– сказав Трамп про Путіна.
Україна ж, за його словами, нібито "менш готова укласти угоду".
На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не змогли врегулювати найбільший з часів Другої світової війни територіальний конфлікт у Європі, Трамп відповів: "Зеленський".
Протягом останніх тижнів переговори були зосереджені на гарантіях безпеки для післявоєнної України, щоб запобігти повторному вторгненню Росії у разі укладення потенційної мирної угоди. Загалом американська сторона наполягала на тому, щоб Україна відмовилася від Донбасу у межах будь-якої домовленості з Росією.
Трамп також заявив, що йому нічого не відомо про можливу майбутню поїздку Віткоффа та Кушнера до Москви, про яку раніше в середу повідомляло агентство Bloomberg.
Мирні переговори: останні новини
Нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що наразі очікується відповідь російської сторони на рамкову угоду, яка містить 20 пунктів. Він зауважив, що домовленості щодо припинення вогню між Україною та Заходом майже завершені.
Водночас глава держави зазначив, що хоче особисто обговорити з Трампом конкретні кроки США у випадку відновлення російської агресії.
Тим часом Дональд Трамп заявив, що у Зеленського ані на початку переговорного процесу, ані зараз "немає на руках козирів". Президент США наголосив, що якби він не втрутився, війна набрала б ще більших масштабів.