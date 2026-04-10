Не імпічмент: як ще Трампа можуть усунути з посади і хто його замінить

З огляду на внутрішньополітичну ситуацію в США, на Дональда Трампа можуть очікувати проблеми при владі. Певна частина американських політиків дуже незадоволені рішеннями, які впливають на економічне становище у всьому світі.

Демократична партія США просуває 25-ту поправку до конституції, щоб усунути Трампа від влади. Навіть значна частина республіканців також змінили своє ставлення до чинного американського президента, засуджуючи його політику. Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що є ймовірність, що цю поправку застосують, проте не зараз.

Чи можуть усунути Трампа від влади?

Михайло Шейтельман пояснив, що 25-та поправка, яка дозволяє усунути президента США від влади – це не імпічмент, а інший механізм.

Мовиться про те, що лідера США позбавляють повноважень не тому, що він зробив щось погане, а з огляду на те, що він не спроможний виконувати свої обов'язки.

Тому ініціювати таке усунення повинні половина членів Ради національної безпеки та віцепрезидент США.

Якщо віцепрезидент проти, то це неможливо ініціювати. Але Джей Ді Венсу це вигідно, адже він стане президентом, якщо Трампа усунуть,

– сказав політтехнолог.

Проте, на його думку, Венс зараз не готовий до перевороту у США. Головна причина в тому, що він зараз не має "політичних балів", аби його визнала Республіканська партія.

Потрібне Венсу визнання може з'явитися залежно від результатів проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада 2026 року.

Важливо! У США відбулись масштабні протести проти Трампа. Люди закликали усунути від влади королів. Участь у протестах взяли мільйони американців, вони вимагали у Трампа скласти корону та припинити жорстку міграційну політику.

Якщо віцепрезидент США зможе схилити на свій бік потенційних конгресменів, сенаторів та губернаторів з огляду на політичні помилки Трампа, які ніхто не підтримуватиме, то у нього буде достатньо сил, аби скористатися 25-ю поправкою й усунути чинного американського президента від влади.

