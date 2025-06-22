Ключові ядерні об'єкти Ірану повністю знищені, – основні тези зі звернення Трампа

Дональд Трамп, як і обіцяв, о 5 ранку 22 червня виступив зі звернення до нації. Кількома годинами раніше США завдали повітряного удару по Ірану.

Бомбами та ракетами були уражені ядерні об'єкти цієї країни. Трамп запевнив, що вони знищені, як зауважив 24 Канал.

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Основні тези звернення Дональда Трампа щодо атаки на Іран

Президент США Дональд Трамп о 5 ранку 22 червня 2025 року виступив зі зверненням щодо ударів США по Ірану. Найголовніше з того, що він заявив, ось:

Удари були військовим успіхом, ключові об'єкти збагачення урану в Ірані повністю знищені .

. Іран повинен укласти мир, інакше наступні атаки будуть навіть більш руйнівними – залишилося ще багато цілей.

Також Трамп повідомив, що США та Ізраїль співпрацювали під час атаки на Іран – "як команда, як ніколи раніше".

Сам Іран глава Білого дому назвав близькосхідним хуліганом, який 40 років говорив "смерть Америці, смерть Ізраїлю". І тепер Іран повинен укласти мир, а якщо він не зупиниться – з ним трапиться ще більша трагедія.

Якщо мир не настане найближчим часом, ми завдамо ударів по інших цілях швидко й ефективно. Їх залишилося ще багато і ми знищимо їх за лічені хвилини,

– сказав Трамп.

І ще він анонсував пресконференцію глави Пентагону про атаку о 15:00 за київським часом. Зауважимо, що сама подія сталася близько 2 – 3 ночі, і вперше про неї стало відомо із допису самого Трампа у соцмережах.