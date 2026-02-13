Часу залишилося обмаль: на Заході очікують початок Третьої світової війни, – Politico

Західні країни дедалі більше вважають, що світ рухається до глобальної війни. Люди в Європі та Північній Америці очікують, що вона почнеться вже дуже скоро.

Про це свідчать результати опитування The Politico Poll, у якому взяли участь по 2000 людей зі США, Канади, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Дивіться також Можуть брати приклад із Франції: генсек НАТО відповів, чи потрібно вести переговори з Кремлем

Коли може початися Третя світова війна?

Оскільки війна Росії проти України триває вже 4 роки і не видно її швидкого завершення, а США за президента Дональда Трампа здійснюють військові дії в Ірані, Сирії, Венесуелі та Африці, багато виборців бачать зростання ризику глобального конфлікту.

Особливо різке зростання тривоги спостерігається у Великій Британії. Там 43% вважають, що нова світова війна "ймовірна" або "дуже ймовірна" до 2031 року (проти 30% у березні 2025-го).

Серед американців так думають 46% (проти 38% торік).

Із 5 країн лише в Німеччині більшість схиляється до думки, що Третя світова війна в найближчі 5 років малоймовірна.

Щодо участі окремих країн у війні, американці найчастіше припускають, що їхня держава може опинитися у стані війни протягом 5 років. Далі йдуть Велика Британія та Франція. Це свідчить про те, що ядерні держави НАТО можуть бути більш готовими до конфлікту, ніж інші країни, а образ Трампа як "президента миру" не є перконливою для американських виборців.

Щонайменше третина опитаних у США, Великій Британії, Франції та Канаді вважає ймовірним або дуже ймовірним застосування ядерної зброї у війні протягом наступних 5 років.

Росію називають найбільшою загрозою миру в Європі, тоді як канадці вважають найбільшою небезпекою для безпеки Америку Трампа.

У Франції, Німеччині та Великій Британії другою за масштабом загрозою називають США – значно частіше, ніж Китай.

Більшість виборців у Франції, Німеччині, Великій Британії та Канаді вважають, що їхні країни мають збільшити витрати на оборону. Найбільша підтримка – у Великій Британії та Канаді. Однак ключове питання – як це фінансувати.

Опитування показало, що підтримка додаткових оборонних витрат зменшується, коли респондентам пропонують обрати джерело фінансування: скорочення інших бюджетів, нові запозичення чи підвищення податків.

У 2025 році 40% французів і 37% німців були готові підтримати збільшення оборонних витрат із урахуванням бюджетних компромісів. Цього року підтримка впала до 28% у Франції та 24% у Німеччині.

Опитування також показало значний скепсис щодо створення постійної армії ЄС під єдиним командуванням – ідеї, яку обговорювала Європейська комісія. Її підтримали лише 22% німців і 17% французів.

Натомість обов'язкова військова служба найбільш популярна у Німеччині та Франції – її підтримує приблизно половина населення.

Що відомо про підготовку західних країн до війни з Росією?