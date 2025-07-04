Тривала 40 хвилин: журналіст розповів про хорошу розмову Трампа та Зеленського

У п'ятницю, 4 липня, відбулась телефонна розмова Трампа і Зеленського. Президенти обговорили загострення ситуації в Україні та деякі оборонні питання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням журналіста Барака Равіда.

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Що обговорювали Трамп та Зеленський

Телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським завершилась. За словами журналіста, обізнаного з деталями, лідери спілкувалися близько 40 хвилин.

Ключовими темами розмови Равіда назвав нещодавні посилення повітряних атак Росії проти України. Також лідери обговорили також можливе постачання систем ППО для захисту українського неба.

Як повідомив знайомий із перебігом перемовин, це була "хороша розмова".

Раніше стало відомо, що голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про важливу телефонну розмову між лідерами держав. Вона відбулася після невдалих перемовин Трампа з Путіним напередодні.

Володимир Зеленський поділився подробицями розмови, зазначивши, що вони докладно обговорили, зокрема, перспективи спільного оборонного виробництва.

Раніше американський президент вже анонсував, що планує переговори з президентом України 4 липня.