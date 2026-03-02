Цивільний аеропорт на Кіпрі евакуюють через загрозу дронів

Міжнародний аеропорт Пафоса, що на Кіпрі, вдень 2 лютого евакуювали через загрозу дронів. Повітряний простір над летовищем закритий.

У частині Кіпру на тлі зростання регіональної напруженості посили заходи безпеки. Про це пише KNEWS та Державний департамент США з питань консульських справ.

Яка ситуація на Кіпрі?

Посольство США в місті Нікосія опублікувало попередження про можливу загрозу з боку дронів у регіоні Пафосу та закликало громадян США по всьому Кіпру залишатися пильними.

Є інформація про можливу загрозу від дронів для регіону Пафосу. Не приходьте до посольства, окрім випадків надзвичайної ситуації,

– йдеться у повідомленні.