2 березня, 13:58
Цивільний аеропорт на Кіпрі евакуюють через загрозу дронів
Міжнародний аеропорт Пафоса, що на Кіпрі, вдень 2 лютого евакуювали через загрозу дронів. Повітряний простір над летовищем закритий.
У частині Кіпру на тлі зростання регіональної напруженості посили заходи безпеки. Про це пише KNEWS та Державний департамент США з питань консульських справ.
Яка ситуація на Кіпрі?
Посольство США в місті Нікосія опублікувало попередження про можливу загрозу з боку дронів у регіоні Пафосу та закликало громадян США по всьому Кіпру залишатися пильними.
Є інформація про можливу загрозу від дронів для регіону Пафосу. Не приходьте до посольства, окрім випадків надзвичайної ситуації,
– йдеться у повідомленні.