Трамп публічно визнав, що купує взуття своїм міністрам: що відомо про дивне правило

Президент США Дональд Трамп несподівано розповів про свою нову звичку – купувати однакові туфлі для членів уряду та союзників. За словами політика, він особисто підбирає і навіть оплачує взуття для своїх підлеглих.

У медіа це вже назвали незвичною традицією Білого дому, яка викликала і жарти, і критику. Про це повідомляє CNN.

Дивіться також "Старечий маразм": у сенаті США жорстко пройшлися по рішенню Трампа вести війну в Ірані

Що відомо про дивне правило Трампа?

Президент США Дональд Трамп публічно підтвердив, що купує взуття для членів своєї адміністрації та близьких союзників. Йдеться про класичні шкіряні туфлі американського бренду Florsheim, які коштують приблизно 145 доларів.

Як повідомляють американські медіа, президент настільки вподобав це взуття, що почав дарувати його чиновникам, журналістам та політикам під час зустрічей або після розмов в Овальному кабінеті.

Трамп навіть має своєрідну "фішку": він намагається вгадати розмір ноги співрозмовника, після чого доручає помічникам замовити пару туфель. Згодом коробки з взуттям доставляють у Білий дім.

Серед тих, хто отримав такі подарунки:

віцепрезидент Джей Ді Венс;

держсекретар Марко Рубіо;

кілька членів кабінету міністрів;

деякі медійні союзники Трампа.

Одна зі співробітниць Білого дому розповіла, що взуття від президента є у всіх чоловіків адміністрації. За словами джерел, коробки з підписами або короткими записками інколи з’являються просто під час робочих зустрічей.

Сам президент пояснив, що йому подобається класичний стиль взуття і він вважає його більш професійним, ніж кросівки.

Трамп почав носити ці туфлі після того, як шукав зручне взуття для довгих робочих днів у Білому домі. Згодом він вирішив, що таке взуття мають носити і його колеги. Важливо, що, за інформацією медіа, Трамп купує ці подарунки за власні гроші.

Які курйозні моменти траплялися через ці туфлі?