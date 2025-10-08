8 жовтня біля узбережжя турецької провінції Артвін було виявлено безпілотний морський апарат. Він може походити з російсько-української війни.

Про це повідомив губернатор Артвіна Туран Ергюн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yeni Safak.

Що відомо про невідомий дрон біля берегів Туреччини?

Знахідку дослідять фахівці підрозділу спецпризначення SAS, після чого її буде знищено.

Ми ставимося до судна так, ніби воно містить вибухівку, і знищуємо його там. Це загальна методика,

– сказав він.

Рибалки біля узбережжя міста Хопа вранці помітили на поверхні моря невідомий об’єкт і одразу сповістили командування місцевої берегової охорони. Після отримання сигналу до місця події прибув катер служби.

Місцева влада не виключає, що знайдений апарат може бути безпілотником, який використовувався у бойових діях між Україною та Росією.



Морський дрон біля берегів Туреччини / Фото Yeni Sefak

