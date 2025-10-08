Біля берегів Туреччини виявили невідомий морський дрон: він може стосуватися війни в Україні
- Біля узбережжя турецької провінції Артвін було виявлено безпілотний морський апарат, що може походити з російсько-української війни.
- Фахівці підрозділу спецпризначення SAS дослідять і знищать знахідку, ставлячись до неї як до потенційної вибухівки.
8 жовтня біля узбережжя турецької провінції Артвін було виявлено безпілотний морський апарат. Він може походити з російсько-української війни.
Про це повідомив губернатор Артвіна Туран Ергюн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yeni Safak.
Дивіться також Сирени від Ростова до Воронежа з Липецьком: дрони привітали Путіна з днем народження
Що відомо про невідомий дрон біля берегів Туреччини?
Знахідку дослідять фахівці підрозділу спецпризначення SAS, після чого її буде знищено.
Ми ставимося до судна так, ніби воно містить вибухівку, і знищуємо його там. Це загальна методика,
– сказав він.
Рибалки біля узбережжя міста Хопа вранці помітили на поверхні моря невідомий об’єкт і одразу сповістили командування місцевої берегової охорони. Після отримання сигналу до місця події прибув катер служби.
Місцева влада не виключає, що знайдений апарат може бути безпілотником, який використовувався у бойових діях між Україною та Росією.
Морський дрон біля берегів Туреччини / Фото Yeni Sefak
Раніше дрони знаходили у Польщі
У селі Заремби Вархоли в Островському повіті Польщі 5 жовтня виявили уламки об'єкта, схожого на дрон. Об'єкт був розбитий на шматки – уламки лежали в полі на значній відстані один від одного. Поблизу місця знахідки розташований лише порожній будинок. Слідчі вважають, що уламки не пов'язані з нещодавніми обстрілами України.
30 вересня Польщі виявили неідентифікований літальний об'єкт. Його комбайнер знайшов у кукурудзяному полі у Великому Ленцьку.