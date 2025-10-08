Об этом сообщил губернатор Артвина Туран Эргюн. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yeni Safak.
Что известно о неизвестном дроне у берегов Турции?
Находку исследуют специалисты подразделения спецназначения SAS, после чего она будет уничтожена.
Мы относимся к судну так, будто оно содержит взрывчатку, и уничтожаем его там. Это общая методика,
– сказал он.
Рыбаки у побережья города Хопа утром заметили на поверхности моря неизвестный объект и сразу известили командование местной береговой охраны. После получения сигнала к месту происшествия прибыл катер службы.
Местные власти не исключают, что найденный аппарат может быть беспилотником, который использовался в боевых действиях между Украиной и Россией.
Ранее дроны находили в Польше
В селе Зарембы Вархолы в Островском повете Польши 5 октября обнаружили обломки объекта, похожего на дрон. Объект был разбит на куски – обломки лежали в поле на значительном расстоянии друг от друга. Вблизи места находки расположен лишь пустой дом. Следователи считают, что обломки не связаны с недавними обстрелами Украины.
30 сентября в Польше обнаружили неидентифицированный летательный объект. Его комбайнер нашел в кукурузном поле в Великом Ленцке.