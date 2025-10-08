Об этом сообщил губернатор Артвина Туран Эргюн. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yeni Safak.

Что известно о неизвестном дроне у берегов Турции?

Находку исследуют специалисты подразделения спецназначения SAS, после чего она будет уничтожена.

Мы относимся к судну так, будто оно содержит взрывчатку, и уничтожаем его там. Это общая методика,

– сказал он.

Рыбаки у побережья города Хопа утром заметили на поверхности моря неизвестный объект и сразу известили командование местной береговой охраны. После получения сигнала к месту происшествия прибыл катер службы.

Местные власти не исключают, что найденный аппарат может быть беспилотником, который использовался в боевых действиях между Украиной и Россией.



Морской дрон у берегов Турции / Фото Yeni Sefak

