Не Росія: одна з колишніх радянських республік надіслала Ірану гуманітарну допомогу

Спільна американсько-ізраїльська військова операція на Близькому Сході триває. Допомогу Ірану на тлі загострення безпекової ситуації в країні відправила колишня радянська республіка. Йдеться про Туркменістан.

Про це інформує державне новинне агентство Turkmenistan Today. Зі столиці країни, Ашгабату, 15 березня вирушили чотири рефрижераторні вантажівки з медикаментами, медичними матеріалами, одягом та харчовими продуктами.

Що відомо про підтримку для Ірану з боку Туркменістану?

Зазначається, що допомогу профінансував благодійний фонд, а вантаж адресований жителям Ірану, передусім дітям, як жест дружби та братерських відносин між країнами.

Також повідомляється, що до Туркменістану вже прибули близько 250 людей із 16 держав. Вони перетнули кордон із Іраном, довжина якого між країнами становить приблизно 1148 кілометрів.

Крім того, президент Туркменістану підписав спеціальний указ, посилаючись на традиції туркменського народу, принципи добросусідства, а також з нагоди місяця Ораза та священної ночі Гадир гіджесі.

Документ передбачає відправлення гуманітарного вантажу. Йдеться, власне, про медикаменти, медичні засоби та інші необхідні речі від імені Благодійного фонду допомоги дітям, які потребують опіки, імені Гурбангули Бердимухамедова для населення Ірану, насамперед дітей.

