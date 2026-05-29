Дрон, що влетів у будинок у Румунії, був перед цим підбитий в Україні, – президент Дан

Уночі 29 травня російський БпЛА врізався у багатоповерхівку у румунському місті Галац. Президент країни Нікушор Дан прибув на місце події і розповів нові деталі щодо цієї атаки.

За словами румунського лідера, перед тим, як врізатися у будинок в Галаці дрон був уражений над українським містом Рені, що на Одещині. Про це пише Digi 24.

Як російський дрон потрапив на територію Румунії?

Президент розповів, що група з 43 російських безпілотників перетнули повітряний простір України за 20 – 30 кілометрів на північ від Дунаю, зі сходу на захід.

Під час прольоту через українську територію деякі з них були збиті, а один з них, ймовірно, вражений над містом Рені, змінив траєкторію та попрямував у бік Галаца,

– пояснив глава держави.

Дан зауважив, що російський дрон змінив траєкторію польоту внаслідок удару української ППО.

Водночас президент Румунії підкреслив, що повна відповідальність за цей інцидент лежить саме на Москві.

Зверніть увагу! Під час вечірнього звернення президент Зеленський повідомив, що поговорив з лідером Румунії. Він пообіцяв, що Україна попрацює над тим, щоб посилити захист неба.

Окремо він уточнив, що дрон, який врізався у житловий будинок в Галаці, переносив 30 кілограмів вибухівки. Внаслідок влучання постраждали 53-річна жінка та 14-річний хлопець. В обох стан – задовільний.

Раніше у Бухаресті пояснили, що румунські військові не збили російський БпЛА, бо мали недостатньо часу для цього. Також у країні визнали проблеми з ППО.

Після прильоту безпілотника у багатоповерхівку в Галаці румунська влада вирішила закрити генеральне консульство Росії. Російського консула оголосили персоною нон ґрата.

Диктатор Володимир Путін, коментуючи інцидент з дроном у Румунії, заявив, що нічого про нього не знає. Також глава Кремля натякнув, що експертиза, мовляв, має ще з'ясувати походження безпілотника.