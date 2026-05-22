Росія скликала Радбез ООН через український удар по штабу окупантів у Старобільську

Росія наполягла на скликанні екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Це сталося після того, як ЗСУ вгатили по штабу росіян у Старобільську, який окупанти назвали "гуртожитком коледжу".

Про це повідомив прессекретар постпредства Росії при ООН Євген Успенський у коментарі пропагандистському агентству "РИА Новости".

На коли Росія скликала Радбез ООН?

Росія хоче обговорити на засіданні Ради безпеки ООН "український удар по гуртожитку у Старобільську у Луганській області".

Росія запросила екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з навмисним ударом ЗСУ по гуртожитку, де проживали неповнолітні та студенти,

– розповів Євген Успенський.

Саме засідання пройде 22 травня о 22:00 за московським часом (такий самий за київським).

Що написали у МЗС Росії про удар по окупованому Старобільську?

Заяву щодо "удару по гуртожитку" у тимчасово окупованому Старобільську у Луганській області зробило також і міністерство закордонних справ Росії.

Російське міністерство пише, що в ніч на 22 травня "київський режим" за допомогою 4 БпЛА літакового типу буцімто здійснив "криваву терористичну атаку на навчальний корпус та гуртожиток коледжу Луганського державного педагогічного університету в місті Старобільську".

Окупанти брешуть, що на момент атаки в приміщеннях п'ятиповерхової будівлі гуртожитку, яка, ймовірно, обвалилася до другого поверху, нібито перебували 86 дітей віком від 14 до 18 років.

Росіяни пишуть, що нібито через цей "удар" постраждали 40 людей, а 4 людини загинули.

Зверніть увагу! МЗС Росії та адміністрація Володимира Путіна не узгодили між собою кількість "загиблих унаслідок удару по гуртожитку по Старобільську". Російський диктатор заявляв про "6 загиблих", а тепер їхня кількість магічно знизилася на 2 людини. Саме це викриває брехню окупантів.

У МЗС Росії стверджують, що на місці трагедії буцімто ведуться "рятувальні роботи". Також начебто пошкоджено прилеглі адміністративні будівлі, житлові будинки та соціальні об’єкти.

Слідчий комітет Росії також "порушив кримінальну справу про теракт", а також пообіцяв "встановити всіх винних та притягнути до неминучого суворого покарання". При цьому росіяни забули про тисячі атак, які здійснили по українських громадянах за понад 4 роки повномасштабної війни.

Російське міністерство закордонних справ також у пропагандистській манері писало про "українську атаку в дусі німецьких нацистів", а також про "нелюдський терор проти беззахисних дітей".

Окрім того, окупанти вигадали, що українські удари "здійснюються за технічного сприяння іноземних фахівців із відомих країн НАТО". Загалом, пропаганда, обман та й тільки.

Нагадаємо, про удар по Старобільську 22 травня вперше заявив російський диктатор Володимир Путін. Він казав про "атаку по студентському гуртожитку" та наказав російському міноборони надати пропозиції відповіді на цей удар. При цьому жодних кадрів зі Старобільська ніхто з російських пропагандистів не надав.

У Генштабі ЗСУ спростували слова російського президента, назвавши твердження по "гуртожитку у Старобільську" маніпулятивними. Водночас українські військові заявили, що під ударом був і один зі штабів підрозділу "Рубікон" у районі міста Старобільськ.