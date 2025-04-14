Це була не випадковість, – сенатор прокоментував заяву Трампа про "помилковий" удар по Сумах

Дональд Трамп, коментуючи удар по Сумах, заявив, що росіяни "зробили помилку". Однак ця атака не була випадкова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву сенатора-демократа Тім Кейна під час брифінгу в Києві, передає "РБК-Україна".

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Що сенатор думає про цинічний удар по Сумах 13 квітня

За словами Кейна, Дональд Трамп має рацію: це була помилка, проте не випадковість і не нещасний випадок. Він зазначив, що помилка в тому, що Росія ніколи не мала робити цього – вона ніколи не мала атакувати цивільних у Вербну неділю.

Сенатор не вважає, що росіяни можуть стверджувати, ніби удар по центру Сум був просто нещасним випадком.

Насправді росіяни не стверджують, що це був нещасний випадок. Вони стверджували, що зробили це навмисно з причини, яка мені здається цілком підозрілою. Якщо ви подивитеся на обставини нещодавніх нападів Росії на цивільне населення, то вони відбуваються у неділі в містах, де розташовані дитячі майданчики, дитячі лікарні, люди йдуть на богослужіння,

– сказав демократ.

Тім Кейн переконаний, що російська армія добре знала, що робила, коли вдарила по Сумах.

"Вони знають, що роблять, і це викликає реальні питання щодо їх добросовісності в цей період, коли ми повинні обговорювати припинення вогню", – вказав він.

До слова, на брифінгу в Овальному кабінеті у Трампа запитали, що він мав на указі, коли казав про "помилку" під час удару по Сумах. На це президент США сказав, що "помилка в тому, що допустили війну" і знову почав критикувати Байдена.