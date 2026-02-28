Укр Рус
У США зізнались, що подібних ударів по закордонних військових базах раніше не було, – WSJ
28 лютого, 16:32
У США зізнались, що подібних ударів по закордонних військових базах раніше не було, – WSJ

Діана Подзігун
Основні тези
  • Іран завдав ударів по чотирьох американських базах на Близькому Сході у відповідь на заяви президента США Дональда Трампа.
  • Цілями атак стали авіабази в Катарі, Кувейті, ОАЕ та база П'ятого флоту США в Бахрейні, чого США не стикалися раніше в такому масштабі.

Президент США Дональд Трамп оголосив про початок масштабної операції проти іранського режиму. У відповідь Тегеран розгорнув серію потужних ударів, що різко загострили ситуацію та підняли напругу в регіоні.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Що відомо про іранську атаку на військові бази США?

Після заяви Трампа про початок масштабної інформації проти Ірану, Тегеран завдав у відповідь – по американських базах на Близькому Сході.

За інформацією CNN, цілями атак стали чотири бази США на Близькому Сході, зокрема авіабаза Аль-Удейд у Катарі, авіабаза Аль-Салем у Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в ОАЕ та база П'ятого флоту США в Бахрейні.

Один з американських чиновників зауважив, що раніше Сполучені Штати не стикались з одночасними атаками такого масштабу на свої закордонні військові об'єкти. Водночас він наголосив, що США та їхній персонал були готові до подібного розвитку подій.  

Яку назву отримала операція США проти Ірану?  

  • Операцію проти іранського режиму Сполучені Штати здійснюють у координації з Ізраїлем. 

  • У Пентагоні кампанію назвали Epic Fury "Епічна лють", тоді як ізраїльська сторона використовує назву Roaring Lion "Ревучий лев".  

  • ЗМІ припускають, що ізраїльське найменування відсилає до попередньої 12-денної операції "Висхідний лев", проведеної у червні 2025 року.