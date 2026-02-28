У США зізнались, що подібних ударів по закордонних військових базах раніше не було, – WSJ
- Іран завдав ударів по чотирьох американських базах на Близькому Сході у відповідь на заяви президента США Дональда Трампа.
- Цілями атак стали авіабази в Катарі, Кувейті, ОАЕ та база П'ятого флоту США в Бахрейні, чого США не стикалися раніше в такому масштабі.
Президент США Дональд Трамп оголосив про початок масштабної операції проти іранського режиму. У відповідь Тегеран розгорнув серію потужних ударів, що різко загострили ситуацію та підняли напругу в регіоні.
Про це пише видання The Wall Street Journal.
Що відомо про іранську атаку на військові бази США?
Після заяви Трампа про початок масштабної інформації проти Ірану, Тегеран завдав у відповідь – по американських базах на Близькому Сході.
За інформацією CNN, цілями атак стали чотири бази США на Близькому Сході, зокрема авіабаза Аль-Удейд у Катарі, авіабаза Аль-Салем у Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в ОАЕ та база П'ятого флоту США в Бахрейні.
Один з американських чиновників зауважив, що раніше Сполучені Штати не стикались з одночасними атаками такого масштабу на свої закордонні військові об'єкти. Водночас він наголосив, що США та їхній персонал були готові до подібного розвитку подій.
Яку назву отримала операція США проти Ірану?
Операцію проти іранського режиму Сполучені Штати здійснюють у координації з Ізраїлем.
У Пентагоні кампанію назвали Epic Fury "Епічна лють", тоді як ізраїльська сторона використовує назву Roaring Lion "Ревучий лев".
ЗМІ припускають, що ізраїльське найменування відсилає до попередньої 12-денної операції "Висхідний лев", проведеної у червні 2025 року.