У Лівані заявляють про сотні загиблих та поранених унаслідок нещодавніх авіаударів Ізраїлю

За словами міністра охорони здоров'я Лівану Ракана Нассереддіна, унаслідок сьогоднішніх ізраїльських ударів по країні загинули й постраждали сотні людей.

Про це повідомляє NNA, передає CNN.

Про які наслідки ізраїльських атак заявляють у Лівані?

За його словами, атаки в середу призвели до великих втрат серед цивільного населення – ідеться про сотні загиблих і поранених.

Ці удари стали одними з наймасштабніших по центру Бейрута за останні десятиліття. Авіація Ізраїлю вразила щонайменше три райони міста, зокрема ціль поблизу центральної набережної.

Варто зазначити, що муніципальний Бейрут, де переважає сунітське та християнське населення, рідко стає об’єктом ізраїльських атак.

На відео з місця подій видно зруйновані будівлі в західній частині міста та густий чорний дим, що підіймається в небо. Очевидці повідомляють, що сирени швидких не вщухають від початку обстрілів.

Загалом, за офіційними даними, станом на вівторок, ще до цих ударів, унаслідок війни в Лівані загинули щонайменше 1530 людей, ще 4812 зазнали поранень. Нові атаки можуть суттєво збільшити ці цифри.

Що відомо про масштабні удари Ізраїлю?