Америка має відповідати на російські атаки по енергетиці України, – контрадмірал США
- Контрадмірал ВМС США Майкл Гʼюїт закликає США реагувати на атаки Росії по енергетичній інфраструктурі України, розглядаючи їх не тільки у військовому, а й в економічному контексті.
- Гʼюїт підкреслює важливість поглиблення економічних відносин між Україною та США, наголошуючи на економічній взаємозалежності як ключовому факторі підтримки.
Контрадмірал ВМС США Майкл Гʼюїт вважає, що Сполучені Штати мають реагувати на атаки Росії по енергетичній інфраструктурі України. Також він підкреслив важливість поглиблення економічних українсько-американських відносин.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".
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До чого контрадмірал закликав США
Під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі Гʼюїт заявив, що удари Росії по енергетичній інфраструктурі України слід розглядати не лише у військовому, а й в економічному контексті, оскільки вони завдають значних втрат державі.
Енергетичний суверенітет – це вестфальський принцип XXI століття, а не кордони. І, на мою думку, ми бачимо, як це реалізується у діях Путіна – він атакує енергетичну інфраструктуру України. І в деякому сенсі саме на це ми повинні реагувати,
– зазначив він.
Контрадмірал також вважає, що США варто більше зосередитись на роботі з економічним потенціалом українсько-американських відносин.
"А коли ми дійдемо до миру, я хотів би бачити економічну взаємозалежність між Америкою та Україною, бо саме так зберігається відданість Америки. Це не про боротьбу з Путіним, це про економічну цінність наших двох країн", – резюмував Гʼюїт.
До слова, вже влітку в Україну знову можуть повернутися відключення світла через сезонні ремонтні роботи. Щоб запобігти дефіциту електроенергії, пропонується збільшити граничну ціну для імпортерів.