Проблема не в ракетах: чому Київ не б'є зараз по Москві й Санкт-Петербургу

Дональд Трамп цікавився у Володимира Зеленського, чому Україна не атакує Москву. Лідер США нібито висловив думку, що Київ має посилити тиск не лише на російську столицю, а й на Санкт-Петербург.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначив 24 Каналу, що, запитуючи про ймовірні удари по Москві, Трамп мав на увазі асиметричні дії Сил оборони у відповідь на обстріли Києва та інших українських міст.

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Чому Україна не атакує Москву й Санкт-Петербург?

Маломуж зазначив, що насамперед у цьому має бути сенс. Щоб завдавати ударів по Москві та Санкт-Петербургу, по-перше, потрібні ракети та дрони, до того ж у великій кількості, оскільки ці російські міста мають дуже потужні лінії оборони.

Він наголосив, що передусім потрібно бити по об'єктах, які формують оборонку Росії: майданчиках пуску, аеродромах стратегічної й тактичної авіації, пускових установках дронів, місцях виробництва БпЛА, комплектуючих та боєприпасів, а також по логістичних шляхах.

А по Москві можна вдарити вже окремо. Це буде політичний крок, тому що сенсу просто бити по Москві немає,

– вважає Маломуж.

На його думку, зараз краще бити по Московській області, де багато об'єктів, які становлять загрозу для України. Так ми підірвемо основу обороноздатності й здатність Росії ефективно здійснювати агресивні плани.

Якщо ж ударити по Москві, додав він, Путін розверещиться, закликаючи російський народ підійматися, "бо нищать столицю та Санкт-Петербург".