Генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил 24 Каналу, что, спрашивая о возможных ударах по Москве, Трамп имел в виду асимметричные действия Сил обороны в ответ на обстрелы Киева и других украинских городов.

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Почему Украина не атакует Москву и Санкт-Петербург?

Маломуж отметил, что прежде всего в этом должен быть смысл. Чтобы наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, во-первых, нужны ракеты и дроны, к тому же в большом количестве, поскольку эти российские города имеют очень мощные линии обороны.

Он отметил, что прежде всего нужно бить по объектам, которые формируют оборонку России: площадках пуска, аэродромах стратегической и тактической авиации, пусковых установках дронов, местах производства БПЛА, комплектующих и боеприпасов, а также по логистическим путям.

А по Москве можно ударить уже отдельно. Это будет политический шаг, потому что смысла просто бить по Москве нет,

– считает Маломуж.

По его мнению, сейчас лучше бить по Московской области, где много объектов, которые представляют угрозу для Украины. Таким образом мы подорвем основу обороноспособности и способность России эффективно осуществлять агрессивные планы.

Если же ударить по Москве, добавил он, Путин начнет орать, призывая российский народ подниматься, "потому что уничтожают столицу и Санкт-Петербург".