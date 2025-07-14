Дональд Трамп в течение первого полугодия своего второго срока пытался договориться с Путиным о прекращении огня. Однако постоянно слышал от российского диктатора отказ. По данным СМИ, во время последнего разговора глава Кремля прямо выразил намерения продолжать наступление в Украине. Более того, через несколько часов после этой беседы диктатор нанес масштабный ракетно-дроновой удар по Киеву, тем самым унизив американского коллегу, передает 24 Канал со ссылкой на NYT.

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Пойдет ли Трамп по пути Байдена?

Сейчас Дональд Трамп действует больше из личной обиды и разочарования, чем из симпатии к Украине.

Отношения с Путиным оказались не такими, как он себе представлял. Трамп восхищался "твердостью" главы Кремля – как и многими другими автократами. Но он верил, что уважение взаимно.

Республиканец стал сторонником противостояния и изоляции Путина довольно поздно и крайне неохотно.

Напомним! После прихода к власти Трамп обвинял саму Украину во вторжении России, хвалил Путина за силу и заявлял, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Сейчас Трамп говорит, что "очень серьезно" рассматривает введение новых санкций против российских нефти и газа. Президент США обещает усилить военную помощь Украине и прямо говорит, что Путин "разводит" его.

Впрочем, надолго ли Трамп останется резким в отношении диктатора неизвестно.

Заметим, что подход Байдена к Украине основывался на убеждении, что вторжение является незаконным и морально неприемлемым, и что в XXI веке страны не могут безнаказанно нарушать границы других. Он неоднократно заявлял, что остановить Россию – жизненно необходимо для сдерживания ее дальнейшего продвижения в Европу.

Трамп же никогда особо не ценил альянсы или тот международный порядок, который существовал последние 80 лет. Он также ни разу не осудил Путина так резко, как это делал Байден.

Трамп никогда не называл вторжение 2022 года незаконным – он даже хвалил Путина за "умный", хоть и жестокий, захват территорий. Он воспринимал переговоры о прекращении огня или мира скорее как сделку с недвижимостью: мол, Путин оставляет себе то, что уже оккупировал. В то же время в Минюсте и Госдепе Трамп сократил деятельность офисов, которые собирали доказательства для судов по военным преступлениям России.

Также нет существенных изменений в помощи США Украине. Дональд Трамп сейчас только возобновил поставки вооружения, которое было санкционировано еще при администрации Байдена.

Текущий подход Трампа, вероятно, направлен на то, чтобы держать США на определенном расстоянии от конфликта. Продавая оружие европейцам, которые будут передавать его дальше, он надеется, что не будет выглядеть прямым участником войны.

Президент до сих пор не поддержал новый пакет помощи по безопасности Украине от Конгресса – понимая, что это разозлит его электорат и будет противоречить риторике вице-президента Джей Ди Венса о необходимости завершить прямое финансирование войны.