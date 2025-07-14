Трамп выразил разочарование главой Кремля. Американский лидер отметил, что считает диктатора "человеком слова", а "он всех бомбит", передает 24 Канал.

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Как в Кремле реагируют на изменение риторики Трампа?

На фоне резкой риторики Трампа в отношении Путина основной переговорщик Кремля с США Кирилл Дмитриев 14 июля опубликовал пост в соцсети "Х".

Он отметил, что, мол, "конструктивный диалог между Россией и США всегда дает больше, чем устаревший, разрушительный язык давления".

Также чиновник отметил, что "только сотрудничество приносит настоящий мир, стабильность и глобальную безопасность".

Не забыл он вспомнить и за Джо Байдена, чтобы угодить Трампу. "Ошибки и обман Байдена будут исправлены – мир заслуживает лучшего", – написал приспешник Путина.

Кроме того, он сделал репост своих предыдущих твитов. В них он опубликовал результаты опроса, которые показывают, что 61% россиян считают, что Россия должна стремиться к дружеским отношениям с Соединенными Штатами. Еще половина населения считает, что хорошие отношения Москвы и Вашингтона полезны для мира.

Таким образом Дмитриев хотел показать, что, мол, диалог Путина и Трампа "творит чудеса".