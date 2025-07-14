Трамп висловив розчарування очільником Кремля. Американський лідер зауважив, що вважає диктатора "людиною слова", а "він усіх бомбить", передає 24 Канал.

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Як у Кремлі реагують на зміну риторики Трампа?

На тлі різкої риторики Трампа щодо Путіна основний перемовник Кремля зі США Кіріл Дмітрієв 14 липня опублікував пост у соцмережі "Х".

Він наголосив, що, мовляв, "конструктивний діалог між Росією та США завжди дає більше, ніж застаріла, руйнівна мова тиску".

Також чиновник зауважив, що "лише співпраця приносить справжній мир, стабільність і глобальну безпеку".

Не забув він згадати і за Джо Байдена, аби догодити Трампові. "Помилки та обман Байдена буде виправлено – світ заслуговує на краще", – написав посіпака Путіна.

Крім того, він зробив репост своїх попередніх твітів. У них він опублікував результати опитування, які показують, що 61% росіян вважають, що Росія повинна прагнути до дружніх відносин зі Сполученими Штатами. Ще половина населення вважає, що хороші стосунки Москви і Вашингтона корисні для світу.

У такий спосіб Дмітрієв хотів показати, що, мовляв, діалог Путіна і Трампа "творить чудеса".