"Разова акція": Трамп не хоче продовжувати удари по Ірану, – СNN
- Трамп не хоче більшої військової участі США проти Ірану, але готовий до ескалації, якщо це буде потрібно.
- Іран попередив США про удари, випустивши нібито стільки ж ракет по базах у Катарі та Ірані, скільки Америка по Ірану.
ЗМІ пишуть, що Трамп не хоче "більшої військової участі" проти Ірану. Імовірно, це означає, що США поки що не планують завдавати нових ударів по іранцях.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Що думає Трамп після ударів з боку Ірану
Сам Трамп поки що не висловлювався. Відомо, що він у ситуаційній кімнаті – імовірно, на нараді.
А от джерела в Білому домі кажуть, що Трамп не хоче більшої військової участі США на Близькому Сході. Ба більше: у США чекали на удар у відповідь.
Ми знали, що вони помстяться. Вони мали подібну реакцію після Сулеймані,
– пояснив чиновник.
Ідеться про вбивство іранського командира Касема Сулеймані у 2020 році.
Але Трамп, за словами джерела, готовий піти на ескалацію, "якщо це буде потрібно". Тобто не ясно до кінця, чи завершилися удари США по Ірану.
Є свідчення, що база США в Катарі не була ушкоджена іранськими атаками. У самому Катарі кажуть, що ніхто не постраждав. Але готові відповісти Ірану.
Позиція Ірану
Тегеран попередив американців про те, що планує завдати удару. І нібито випустив стільки ж ракет по базах США в Катарі та Ірані, скільки Америка випустила по Ірану.
Загалом удари по базах США були очікувані. Проте в Тегерані їх назвали частиною операції "Оголошення перемоги".