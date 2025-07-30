Дональд Трамп зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн 27 липня та заявив, про нову угоду між США та Євросоюзом. Зокрема європейці купуватимуть енергоносії у американців на суму 750 мільярдів доларів та інвестують 600 мільярдів доларів в економіку Сполучених Штатів.

Прем'єр Угорщини розкритикував цю угоду, наголосивши, що президент США "з'їв на сніданок" Урсулу фон дер Ляєн, змусивши підписати торгівельну угоду. Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу про деталі угоди між Вашингтоном та Брюсселем.

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Хто більше виграв від економічної угоди між США та ЄС?

Буряченко наголосив, що є абсолютно очевидним, що Віктор Орбан буде маніпулювати темою цієї угоди та підживлювати праві та ультраправі настрої всередині Європейського Союзу, постійно критикуючи те, що відбувається. Йдеться про переналаштування взаємовідносин між Європою та США під політику Дональда Трампа.

Ігноруються всі принципи ведення вільної торгівлі, СОТ. Трамп, як і обіцяв, переходить на двосторонній протекціонізм як щодо своїх друзів та ворогів, так і навіть груп країн таких як Європейський Союз,

– підкреслив він.

Важко визначити, за словами політолога, чи є ця економічна угода однозначно гарною чи однозначно поганою. Тому що президент США був налаштований дуже рішуче запровадити з 1 серпня 30% мита на весь експорт, який йде у Сполучені Штати із Європи.

Зверніть увагу! Віктор Орбан, коментуючи угоду між США та ЄС, зазначив, що Дональд Трамп нібито "з'їв на сніданок" Урсулу фон дер Ляєн, главу Єврокомісії, змусивши її погодитись на умови угоди. Орбан вважає, що так сталося, тому о Трамп є важковаговиком у переговорах, тоді як президент Єврокомісії виступає у "легкій вазі".

Це могло стати нищівним ударом по економіці Європейського Союзу, адже він набагато більше продавав США, ніж вони продавали ЄС.

Тепер перед Європою постане серйозна загроза кризи конкурентоздатності. Важко зрозуміти, які країни, окрім США, зможуть купувати дорогі європейські товари,

– пояснив виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад.

З іншого боку Європа, на його думку, закрила свої базові потреби в енергетичній стабільності з боку США, давши обіцянку на довгострокові контракти закупівель скрапленого газу та нафти. Це значно зменшить залежність європейських країн від експорту з Росії. Що є великим плюсом для України, тому що вплив Росії буде в Європі зменшуватись.

Також Європа купуватиме зброю у США – не тільки для України, але насамперед для себе, адже власний ВПК вони за навіть за рік не зможуть масштабувати. Також очевидно, що США не має промислових можливостей, щоб продати Європі стільки енергетичних ресурсів, скільки вони заклали в цій угоді,

– наголосив Олексій Буряченко.

Тому Трамп, як припустив політолог, знову частково роздув цифри як щодо питання енергетики, так і озброєння. Відповідно ця угода виглядає сильнішою для США, однак і для Європи вона не є слабкою. По цілих групах товарів є нульові мита, а 15% загальних мит, це не 30%, як обіцяв Трамп.

Нагадаємо, що угоду між США та Євросоюзом слід укласти до 1 серпня, адже потім можливі 30-відсоткові тарифи на європейський імпорт. Однак сторони можуть зупинитися на 15% тарифів, як це є зараз.

З квітня 2025-го США стягують додаткові 10-відсоткові тарифи на експорт з ЄС, які додані до вже наявних мит, які в середньому становили 4,8%. В цьому випадку мита на автомобілі, які зараз становлять 27,5%, знизяться до 15%.