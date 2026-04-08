Від освіти до ядерної енергетики: ЗМІ розкрили деталі угоди про зближення між Угорщиною і Росією
- У грудні 2025 року Угорщина та Росія підписали угоду про співпрацю.
- Угода передбачає розширення економічних, торговельних, енергетичних і культурних зв'язків, включаючи нові проєкти з виробництва електроенергії та водню.
У грудні 2025 року Москва та Будапешт підписали угоду. Це черговий доказ того, що Орбан намагається розвернутися на схід й економічно та політично пов'язати Угорщину з Росією.
Угода передбачає координацію між їхніми урядами у різних сферах – як в освіті та спорті, так і в ядерній енергетиці. Про це пише Politico.
Про що домовилася Росія з Угорщиною?
Саміт, під час якого підписали угоду, став уже 16 засіданням російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Видання Politico отримало відповідні документи. Вони чітко підкреслюють, наскільки близькими сподіваються стати Будапешт і Москва.
Угода підписана міністром закордонних справ Угорщини Сіярто та міністром охорони здоров'я Росії Мурашком.
Йдеться про план із 12 пунктів про розширення економічних, торговельних, енергетичних та культурних зв'язків.
Сторони зобов'язалися "змінити негативну тенденцію у двосторонній торгівлі" після скорочення обсягів перевезення товарів через санкції ЄС проти Росії.
Також росіяни домовилися розпочати нові проєкти з виробництва електроенергії та водню в Угорщині. Ще тіснішою стане співпраця Угорщини та Росії у сфері нафти, газу та ядерного палива.
Окрім того, Будапешт погодився вивчити питання посилення російськомовної освіти в Угорщині. Москва хоче для цього залучити своїх вчителів, а ще – прискорити визнання кваліфікацій та відкриття програм обміну для аспірантів.
Водночас у паперах зазначається, що посилення співпраці з Росією не має суперечити зобов'язанням Угорщини як члена ЄС.
Росія та Угорщина: останні новини
12 квітня в Угорщині заплановані парламентські вибори. Але Орбан може ввести надзвичайний стан і перенести їх. Навіть, якщо вони відбудуться, то прем'єр може оскаржити результати, а це буде довгий процес. Докладає до цього зусиль і Росія. Так, політолог Олег Саакян пояснив 24 Каналу, що Кремль серйозно впливає на угорські вибори та робитиме це до останнього.
Сам Орбан висловив Путіну свою готовність сприяти врегулюванню війни в Україні. Зокрема, він пропонує провести саміт в Будапешті. Угорський прем'єр порівняв себе із мишею з байки, яка допомагає "леву", тобто Росії.
Тим часом Дональд Трамп висловив свою підтримку Орбану. Американський президент заявив, що є його великим шанувальником і що Штати повністю підтримують його.