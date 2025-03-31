Трамп пригрозив "великими проблемами" Зеленському, якщо той відмовиться від угоди про копалини
- Трамп пригрозив Зеленському "великими проблемами" через можливу відмову від угоди про копалини з США.
- Зеленський раніше говорив, що Україна тільки-но отримала проєкт угоди, який відрізняється від попередніх домовленостей.
Президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву щодо угоди про копалини з Україною. Її обговорення триває вже багато часу, але підписання досі так і не відбулося.
Трамп сказав журналістам, нібито Президент України Володимир Зеленський хоче від угоди відмовитися. Про це пише Reuters, як зауважив 24 Канал.
До теми Немає шансів, що Україна підпише угоду про копалини в тому вигляді, що хочуть США, – WP
Трамп озвучив гострий коментар щодо угоди про копалини США та України
На борту президентського літака Дональд Трамп поспілкувався з представниками преси проти ночі 31 березня за київським часом. І там американський глава держави заявив, що Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди про видобуток корисних копалин.
Угода, за словами Трампа, є критично важливою. І якщо президент України справді піде на такий крок як відмова, то натрапить на "великі проблеми".
Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних елементів. І якщо він це зробить, у нього будуть проблеми, великі, великі проблеми,
– буквально сказав Трамп.
Також президент США висловився щодо членства України в НАТО. Трамп сказав, що Зеленський хоче бачити Україну в НАТО, "але вона ніколи не буде членом НАТО, і він це розуміє".
Передумови поточної ситуації з угодою про копалини
- Нагадаємо, 28 березня Зеленський сказав, що Україна тільки-но офіційно отримала від США проєкт угоди. Але це "зовсім інший документ, там багато всього, про що не йшлося, а також з'явилися деякі речі, які раніше сторони відкидали вже".
- Далі президент України хоче побачити результати аналізу документа від юристів. А поки що він не хоче "реагувати на кожен меседж".
- Справді, новий проєкт угоди передбачає значний контроль США над інвестиціями в українські ресурси, а ще й може створити перешкоди для вступу України до ЄС. При цьому Україна має компенсувати вже надану допомогу від США.
- Цю угоду, у рамковому вигляді, планували підписати 28 лютого, коли Зеленський і Трамп зустрілися у Білому домі. Але тоді між главами держав стався публічний конфлікт, і підписання документа відклали.