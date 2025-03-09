Чи Зеленський повернеться, щоб підписати угоду про копалини, – Трамп відповів

Під час останнього інтерв'ю Трампа запитали щодо мінеральної угоди. Відповідь президента США була досить плутаною.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа Fox News.

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Що сказав Трамп про Зеленського

Конкретно щодо повернення Зеленського у Білий дім Трамп відповів чітко:

Я думаю, що Зеленський повернеться, щоб підписати угоду про корисні копалини.

Але щодо всього іншого президента США було важко зрозуміти. На запитання журналістки про те, чи справді Америка зможе отримати українські копалини, Трамп знову згадав 350 мільярдів доларів, які нібито США витратили на війну.

За його словами, небезпечно, що ці кошти та Америку "відділяє океан". Імовірно, мова про те, що Трамп хоче "повернути" ці кошти – які, до слова, витратила адміністрація Байдена та в значно меншому розмірі.

Також він додав, що Європа "дала Росії набагато більше грошей за купівлю нафти, аніж вклала в Україну".

Західні ЗМІ пишуть, що США не поновлять військову допомогу Україні навіть після підписання угоди про рідкісноземельні метали. Трамп нібито хоче від України територіальних поступок і виборів.