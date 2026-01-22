Гренландська ставка Трампа: ЗМІ розкрили деталі можливої угоди щодо майбутнього для острова
- Президент США Дональд Трамп досяг рамкової домовленості з генеральним секретарем НАТО щодо майбутнього Гренландії, що може дозволити США розмістити військові бази на території острова.
- Переговори між США, Данією та Гренландією продовжаться, щоб запобігти посиленню впливу Росії та Китаю в регіоні, без передачі суверенітету над островом.
Президент США Дональд Трамп заявив, що досяг рамкової домовленості щодо майбутнього Гренландії з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Після засідання Альянсу сторони обговорювали компромісний варіант.
Трамп продовжує заявляти, що тільки США зможуть гарантувати безпеку Гренландії. Про це пишуть кілька іноземних ЗМІ, зокрема The New York Times та Axios.
Дивіться також Команда Трампа у більшості розділяє його прагнення захопити Гренландію, але не методи, – CNN
Що можуть отримати США?
Як пише The New York Times, після засідання НАТО сторони обговорювали компромісний варіант, за яким Данія збереже суверенітет над островом, але надасть США право розмістити військові бази на окремих ділянках території. Ідея, за даними джерел, була запропонована Рютте та порівнюється з британськими військовими зонами на Кіпрі.
В Альянсі заявили, що переговори між США, Данією та Гренландією триватимуть з метою недопущення посилення впливу Росії та Китаю в регіоні.
Зверніть увагу! Трамп раніше у Давосі наполягав, що США "потребують" Гренландії для національної безпеки та заявляв, що його влаштує лише право власності на острів. Він пригрозив Європі економічними та безпековими наслідками, але запевнив, що не застосовуватиме військову силу.
За даними Axios, рамкова угода передбачає оновлення оборонної угоди США й Данії 1951 року, розширення присутності НАТО в Арктиці, розміщення системи ПРО "Золотий купол" та заходи протидії впливу Росії й Китаю. При цьому передача суверенітету над Гренландією не передбачається.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що питання контролю над Гренландією на переговорах не обговорювалося, а йшлося про посилення колективної безпеки в Арктиці.
Очікується, що найближчими тижнями США розпочнуть переговори з Данією та Гренландією щодо потенційної угоди.
Як в Європі реагують на заяви Трампа?
Вісім країн НАТО, зокрема Данія та Велика Британія, виступили проти митних погроз Трампа, підкреслюючи важливість суверенітету та територіальної цілісності. Країни заявили про солідарність з Данією та Гренландією, зазначивши, що тарифні погрози можуть зашкодити трансатлантичним відносинам.
Дональд Трамп на форумі в Давосі заявив, що Європа може відмовитися від передачі Гренландії США, але Штати це запам'ятають. Трамп наголосив, що США захистили острів під час Другої світової війни і вважають себе єдиною країною, здатною забезпечити її безпеку.
Дональд Трамп опублікував скриншоти особистого листування з президентом Франції Еммануелем Макроном та Генсеком НАТО Марком Рютте. Очільник Франції написав Трампу, що він не розуміє, що США хочуть від Гренландії.