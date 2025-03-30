Нетаньягу приїде до Угорщини, де його б мали заарештувати: чому прем'єр Ізраїлю не боїться
- Беньямін Нетаньягу приїде до Угорщини 2 квітня.
- Країна мала би заарештувати його за рішенням МКС, але не зробить цього.
Беньямін Нетаньягу приїде до Орбана в середу та проведе в Угорщині декілька днів. Будапешт мав би заарештувати ізраїльського прем'єра відповідно до рішення МКС, але не робитиме цього.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times Of Israel.
Дивіться також Масові протести в Туреччині: чому люди бунтують проти Ердогана і хто такий Екрем Імамоглу
Чому Нетаньягу не боїться арешту з боку МКС
У листопаді Віктор Орбан вирішив, що не буде дотримуватися рішення Міжнародного кримінального суду. Тож ізраїльському прем'єру не загрожує арешт. Тоді ж Орбан запросив колегу відвідати Угорщину.
На думку прем'єра Угорщини, рішення МКС є цинічним, оскільки суд втручається в поточний конфлікт у політичних цілях.
Нетаньягу буде в Угорщині з 2 по 6 квітня.
До слова, лідера Держави Ізраїль мала б арештувати і Польща. Але Варшава пообіцяла: якщо він приїде до Аушвіцу на 80-ту річницю звільнення Освенцима, то буде в безпеці. Таким чином країна вирішила зробити виняток. Адже, наприклад, Путіна затримали б.
Утім, Монголія не дотрималася вимог МКС і спокійно прийняла диктатора у вересні 2024-го.
Чому МКС хоче арештувати Нетаньягу
Міжнародний кримінальний суд підозрює Нетаньягу та Йова Галанта у злочинах проти палестинців. Утім, те саме стосується і бойовиків ХАМАС – їхню верхівку звинувачують у злочинах проти ізраїльтян.
20 травня 2024 року МКС запросив ордер на арешт Нетаньягу, Галанта та лідерів ХАМАС. Лідерові Ізраїлю інкримінують вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності в секторі Гази. Тоді МКС дав час прем'єрові.
Було сказано, що суд клопотатиме про видачу ордерів на арешт, якщо Ізраїль і ХАМАС продовжать коїти злочини. Та оскільки війна на Близькому Сході продовжилася, 21 листопада було видано ордер на арешт Нетаньягу та інших.