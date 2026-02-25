Укр Рус
Геополітика Європа Угорщина розмістить війська біля енергооб'єктів, щоб "захистити від українських атак"
25 лютого, 16:06
Оновлено - 16:11, 25 лютого

Угорщина розмістить війська біля енергооб'єктів, щоб "захистити від українських атак"

Дарія Черниш
Основні тези
  • Угорщина звинувачує Україну у підготовці "диверсій проти її енергетики" та планує розмістити війська біля енергооб'єктів для їхнього захисту.
  • Влада Угорщини також забороняє польоти безпілотників біля кордону з Україною.

В Угорщині знову звинуватили Україну у нібито підготовці "диверсій проти угорської енергетики". Внаслідок цього Віктор Орбан вирішив посилити охорону критичної інфраструктури.

Угорщина впроваджує обмеження поблизу кордону з Україною та посилює присутність військових біля енергооб'єктів. Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

До чого готується Угорщина?

Засідання Ради оборони в Угорщині провели через їхні заяви про нібито "українську нафтову блокаду". За її підсумками Орбан заявив про посилення захисту енергооб'єктів, адже "Угорщину не можна шантажувати".

Я бачу, що Україна готує подальші дії для порушення роботи угорської енергетичної системи. Тому я наказав посилити захист критичної енергетичної інфраструктури,
– сказав Орбан.

За словами угорського прем'єра, на прикордонні з Україною планують заборонити польоти безпілотників. Також біля ключових енергооб'єктів уряд розмістить "військових і необхідну техніку для запобігання нападам".

Крім того, поліція збільшить кількість патрулів навколо електростанцій, розподільчих станцій і центрів управління.

У чому Угорщина звинувачує Україну?

  • Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів було пошкоджено нафтопровід "Дружба". Внаслідок цього призупинено постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Орбан вважає це "політичним рішенням" Києва.

  • Щоб домогтися відновлення транзиту, Будапешт вдається до тиску. Угорці призупиняли постачання дизельного пального в Україну, заблокували частину фінансової допомоги та ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

  • У МЗС України запевняли, що партнерів завчасно попередили про пошкодження через атаки Росії. Тому звинувачення на адресу України безпідставні.

  • Президент України Зеленський порадив Орбану звернутися до російського диктатора Путіна щодо "енергетичного перемир'я".