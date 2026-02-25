Угорщина розмістить війська біля енергооб'єктів, щоб "захистити від українських атак"
- Угорщина звинувачує Україну у підготовці "диверсій проти її енергетики" та планує розмістити війська біля енергооб'єктів для їхнього захисту.
- Влада Угорщини також забороняє польоти безпілотників біля кордону з Україною.
В Угорщині знову звинуватили Україну у нібито підготовці "диверсій проти угорської енергетики". Внаслідок цього Віктор Орбан вирішив посилити охорону критичної інфраструктури.
Угорщина впроваджує обмеження поблизу кордону з Україною та посилює присутність військових біля енергооб'єктів. Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.
Дивіться також У ЄС кажуть, що тиснути на Орбана під час виборчої кампанії може бути небезпечно
До чого готується Угорщина?
Засідання Ради оборони в Угорщині провели через їхні заяви про нібито "українську нафтову блокаду". За її підсумками Орбан заявив про посилення захисту енергооб'єктів, адже "Угорщину не можна шантажувати".
Я бачу, що Україна готує подальші дії для порушення роботи угорської енергетичної системи. Тому я наказав посилити захист критичної енергетичної інфраструктури,
– сказав Орбан.
За словами угорського прем'єра, на прикордонні з Україною планують заборонити польоти безпілотників. Також біля ключових енергооб'єктів уряд розмістить "військових і необхідну техніку для запобігання нападам".
Крім того, поліція збільшить кількість патрулів навколо електростанцій, розподільчих станцій і центрів управління.
У чому Угорщина звинувачує Україну?
Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів було пошкоджено нафтопровід "Дружба". Внаслідок цього призупинено постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Орбан вважає це "політичним рішенням" Києва.
Щоб домогтися відновлення транзиту, Будапешт вдається до тиску. Угорці призупиняли постачання дизельного пального в Україну, заблокували частину фінансової допомоги та ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
У МЗС України запевняли, що партнерів завчасно попередили про пошкодження через атаки Росії. Тому звинувачення на адресу України безпідставні.
Президент України Зеленський порадив Орбану звернутися до російського диктатора Путіна щодо "енергетичного перемир'я".