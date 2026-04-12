Угорщина у вогні: у Дебрецені напередодні виборів відбувається вражаючий протест зі смолоскипами

Угорці влаштували чинному прем'єру Віктору Орбану справжній факельний протест. ЗМІ поширюють вражаючі кадри величезного та символічного мітингу в місті Дебрецен.

Відео виклав противник Орбана на виборах, Петер Мадяр із партії "Тиса". Він висловив упевненість у тому, що 12 квітня угорці писатимуть історію разом.

Що відомо про мітинг із факелами в Угорщині 11 квітня?

Саме в місті Дебрецен завершилася передвиборча кампанія Петера Мадяра.

Дебрецен також затопила розлита річка Тиса. Ми завершили нашу кампанію, зібравши 25–30 тисяч людей. А завтра (12 квітня – 24 Канал) Тиса затопить усю країну. Потрібна допомога кожного! Кожен голос має значення!

– висловився Петер Мадяр.

Масштаб протесту зі смолоскипами в Угорщині вражає: дивіться відео

Чому такий великий протест не в Будапешті, столиці Угорщини? Вибір Дебрецена невипадковий. Це друге за величиною місто Угорщини та, що ще важливіше, традиційний оплот правлячої партії "Фідес". А тому великі протести там – ніби плювок в обличчя Орбану.



До того ж Петер Мадяр організовував там протест ще у 2024 році, коли він тільки з'явився на політичному небосхилі саме як опозиціонер. Додамо, що Мадяр раніше був членом партії "Фідес", але пішов звідти. Вступивши у маловідому партію "Тиса", він швидко став популярним.

Показуємо Дебрецен на карті Угорщини

А що сказав Орбан?

Чинний прем'єр поки ніяк не коментував факельні протести прихильників Петера Мадяра. Втім, він виклав допис, у якому зазначив: "Ми найкращі!"

Водночас Дональд Трамп обіцяє економічну підтримку угорцям – але тільки якщо вони перевиберуть Орбана. Який і так керує країною 16 років.

Зверніть увагу! Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа в ефірі 24 Каналу заявив, що "Тису" підтримують різні групи населення – це і молодь, і інтелігенція, і жителі великих та малих міст. Партія цілком може перемогти, та є загроза фальсифікації виборів.

