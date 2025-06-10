Україна – не національний інтерес Угорщини, – в Орбана відповіли на критику з боку Зеленського

В Угорщині заявили, що Президент України Володимир Зеленський відкрито агітує за опозиційну уряду країни партію "Тиса". Речник Золтан Ковач зазначає, що Угорщина не підтримує вступ України до ЄС, адже це не входить до їхніх "національних інтересів".

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост речника уряду Угорщини Золтана Ковача в соцмережі Х.

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Яку позицію щодо України має уряд Угорщини

Золтан Ковач зазначив, що Володимир Зеленський не підтримує політику чинного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, бо нібито виступає за іншу угорську партію "Тиса".

Він додав, що Угорщина не розглядає членство України в ЄС. Країна не вважає це своїм національним інтересом.

Раніше Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю, що Орбан використовує тему війни Росії проти України для власної політичної вигоди. Він додав, що прем'єр веде антиукраїнську та антиєвропейську маніпулятивну політику, яка шкодить двостороннім відносинам. Ковач прокоментував таку тезу президента України.

Зеленський відкрито агітує в Угорщині за партію "Тиса", звинувачуючи Орбана в "антиєвропейськості" та використанні війни для політичної вигоди. Як для лідера країни, що не є членом ЄС, це дуже багато,

– написав він.

Речник угорського уряду додав, що український лідер лише "читає лекції угорцям", перед тим, як країна має проголосувати за членство України в Європейському Союзі на всенародному референдумі "Вокс 2025". Таким чином, за словами Золтана Ковача, Зеленський хоче стати ближчим до еліт ЄС і вимагати "фінансування його війни".

"Йому варто було б спершу перевірити, хто насправді є членом ЄС", – зазначив Ковач.

Речник уряду Угорщини підкреслив, що Віктор Орбан завжди буде відстоювати ключові інтереси національної безпеки Угорщини та не вболіватиме за приєднання України до об'єднань.

Нагадаємо, Орбан нещодавно відкрито заявив, що робитиме все можливе, аби завадити вступу України в ЄС. Він аргументував це піклуванням про інтереси Угорщини.