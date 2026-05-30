Мова, квоти і не тільки: Угорщина назвала 11 умов для співпраці з Україною

Угорщина наполягає на виконанні Україною 11 умов, які стосуються прав угорської національної меншини в Закарпатті. У Будапешті заявляють, що це необхідний крок для нормалізації двосторонніх відносин.

Про це під час брифінгу в Брюсселі повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

Дивіться також Угорщина не відправлятиме зброю та військову техніку Україні, – Мадяр

Які вимоги Угорщина висунула для України?

За його словами, йдеться про пакет пропозицій, який не є новим і обговорюється між сторонами вже тривалий час. Будапешт наполягає, що українська сторона має погодитися з цими вимогами для подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Мадяр наголосив, що Угорщина очікує гарантій для приблизно 100 тисяч угорців, які проживають в Україні, зокрема щодо можливості використання рідної мови в освіті, культурному житті та державному управлінні. За словами угорського прем'єра, між країнами вже відбулося кілька раундів технічних консультацій. Після їх завершення Будапешт розраховує на внесення змін до українського законодавства, а також на подальші переговори на рівні міністрів закордонних справ.

Серед ключових вимог Угорщини – зміни в освітній сфері, зокрема щодо мов навчання та можливості складання іспитів угорською, а також розширення мовних прав у медіа, рекламі та сфері послуг у регіонах компактного проживання громади. Окремо Будапешт порушує питання політичного представництва, пропонуючи запровадження квот для угорської меншини у Верховній Раді та місцевих органах влади. Також раніше обговорювалися зміни адміністративного устрою Закарпаття.

Після завершення технічних переговорів угорська сторона розраховує на особисту зустріч прем'єр-міністра з президентом України Володимиром Зеленським, яка, за задумом Будапешта, може відбутися в угорськомовних районах України.

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Угорщини заявляв, що перед підтримкою старту офіційних переговорів щодо вступу України до ЄС українська влада має розширити права угорської національної меншини. За його словами, Будапешт готовий погодитися на відкриття першого переговорного кластера лише за умови гарантування цих прав в Україні. Мадяр підкреслив, що це питання є принциповим, оскільки стосується дотримання верховенства права та демократичних стандартів.

Крім того, угорський прем'єр наголосив, що його країна не відправлятиме зброю та бойову техніку "на російсько-українську війну". Проте, Мадяр зазначив, що угорські військові продовжать брати участь у миротворчій місії НАТО в Косово та виконують "відмінну роботу".