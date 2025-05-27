Ухвалено кілька місяців тому, – Мерц про зняття Україні обмежень на далекобійні удари

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц 26 травня заявив про зняття обмежень на далекобійну зброю для України зі сторони Німеччини, Великої Британії, Франції та США. Як він згодом уточнив, це рішення було ухвалене ще кілька місяців тому.

"Більше немає жодних обмежень щодо дальності зброї, яка постачається до України – ані з боку Британії, ані з боку Франції, ані з нашого боку. І з боку американців також", – сказав канцлер Німеччини.

Його заява викликала хвилю критики, після чого Мерц уточнив, що йдеться про старе рішення.

Віцеканцлер ФРН, співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль також заявив, що жодних нових домовленостей, які б виходили за рамки рішень попереднього уряду, немає.

"Щодо дальності зброї, хочу сказати, що немає жодних нових домовленостей, які б виходили за межі того, що зробив попередній уряд", – сказав Клінгбайль.