Україна виходить із "пастки дозволів" США, – Newsweek про погані новини для Путіна

Смертельна атака БпЛА на Москву 17 травня втягнула Росію у відчай та заперечення. І хоч Кремль відкинув значення обстрілу та продовжував хвалити "певео", фактично, найбільш "захищений" регіон країни залишився незахищеним.

Російська влада дбала, щоб інформація про те, що сталося, не потрапила до росіян. Але, попри усі ці намагання, для Путіна є погана новина – Україна виходить із "пастки дозволів" США, пише видання Newsweek.

Як Україна вибралася із пастки дозволів США?

Атака на Москву зруйнувала будь-яке залишкове відчуття ізоляції диктаторської столиці від війни.

Це наголошує на тому, що Україна має можливість завдати ударів дуже значних масштабів по російській столиці або навколо неї,

– зауважив AP Найджел Гулд-Девіс, старший науковий співробітник з питань Росії та Євразії аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Розширення внутрішнього ударного арсеналу України робить старі дебати щодо дозволів США менш вирішальними.

Україна дедалі більше має можливість діяти самостійно і цим самим послаблює вето Вашингтона на удари вглиб Росії.

Нагадаємо, американські дебати щодо українських ударів вглиб території країни-терористки будувалися навколо дальності, ризику ескалації та контролю США над передачею зброї.

Від адміністрації Байдена до адміністрації Трампа там керувалися побоюваннями щодо ескалації. Американці вважали, що події вийдуть з-під контролю, створивши високий ризик прямої конфронтації з ядерною Росією.

Не лише США такої думки. Німеччина також виявляла небажання надавати Україні, зокрема, далекобійні ракети "Таурус".

Тож Україна застрягла у пастці дозволів. Способом вибратися з неї стало розширення внутрішнього виробництва в Україні.

Визвольний поштовх України до самозабезпечення далекобійними безпілотниками та ракетами починає окупатися,

– зауважили у Newsweek.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу, серед цілей тієї ночі була установка з виробництва мікрочіпів та велика нафтоперекачувальна станція неподалік центру Москви.



Під час удару по Москві було застосовано три українські безпілотники далекого радіусу дії: FP-1 Firepoint, RS-1 Bars та раніше невідомий Bars-SM Gladiator.



Дрони, такі як FP-1 Firepoint, використовуються для перенасичення російської ППО, тоді як швидкісні "Барси" важко перехопити без сучасних літаків, розповів військовий експерт Павло Нарожний 24 Каналу.

Прагнення України до внутрішнього ударного потенціалу стає все більш нагальним, адже увага Вашингтона змістилася на Іран.

Що відбувається у Росії?

Російська влада скоротила масштаби параду 9 травня, перебої в роботі інтернету розлютили бізнес та мешканців, а лоялістські військові блогери почали публічно ставити під сумнів провали протиповітряної оборони.

Московська влада також заборонила мешканцям, ЗМІ, екстреним службам та організаціям публікувати тексти, фотографії чи відео про наслідки ударів дронів, обмеживши інформацію лише каналами міністерства оборони та мера.

Атаки на Москву кидають виклик здатності Кремля тримати війну психологічно дистанційно від політичного центру Росії.

Хоч автоматичного колапсу у Росії наразі не передбачається, все ж це підриває довіру росіян до свого президента.

Путін все ще може цензурувати та мститися. Але він більше не може розраховувати на те, що США буде сторожем "довгої руки" України.

До слова, росіян уже готують до закінчення війни без "великої перемоги". При цьому пропагандисти досі не визнають, що жодна з воєнних цілей Кремля насправді не була виконана. Сам Путін та його найближче оточення ізольовані не лише від народу, а й від власної еліти. У диктатора, ймовірно, немає плану, як припинити війну.



24 Канал спілкувався з різними експертами щодо ситуації у Росії. Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко в інтерв'ю зазначив, що наразі Путіна контролює його силове крило, яке не передає йому правдивої інформації про реальний стан речей на фронті.



Засновник спільноти Resurgram Дмитро Корнієнко у розмові з 24 Каналом зауважив, російські еліти незадоволені ізоляцією диктатора та обмеженим доступом до нього.



А те, що Путін почав говорити про можливе закінчення війни, політолог Олег Саакян пояснив тим, що для Росії ситуація складається значно гірше, ніж вона хотіла б показати.



Тим часом політолог Ігор Чаленко зазначив, що атаки українських сил на російську територію посилюють переговорні позиції України.

Останні атаки на ворога

20 травня стало відомо, що ЗСУ атакували НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3". Повідомлялося про пожежі та пошкодження. Особливо болісним для росіян став удар по "Ярославль-3". Ця станція є частиною російської нафтотранспортної системи, що підтримує військово-промисловий комплекс.

Дрони також повторно атакували хімічний комплекс "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї, почалося пожежа. Окрім того, під прицілом опинився й нафтопереробний завод у Кстово Нижньогородської області.