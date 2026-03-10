Може бути небезпечно: як Україні правильно "розіграти карти" на Близькому Сході

Американські партнери починають визнавати, що в України "є карти". Зокрема мовиться про досвід збиття ракет, якими наша держава уже ділиться з партнерами й навіть направила своїх експертів у три країни.

Втім у цій справі потрібно бути обережними, адже ми стоїмо на тонкому льоду. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко, додавши, що зараз Україна займає правильну позицію.

У чому небезпека такої допомоги?

Український президент підтвердив, що за допомогою до Києва зверталися 11 країн, наші експерти уже вирушили у певні держави. Але важливо, що влада робить акцент саме на гуманітарній місії. Адже ми допомагаємо на прохання країн Перської затоки, ділимось своїм досвідом збиття іранських дронів.

Відомо, що Росія створювала свої безпілотники саме на технологічній базі Ірану. У всьому світі визнають професіоналізм України щодо протидії дронам. Про це говорять лідери Європи та США.

Безмовно, у наших руках є "карти" і нам потрібно професійно їх розіграти. Входити в агресивну медійну риторику проти Ірану – може бути небезпечно, оскільки ми вже перебуваємо у стані війни з Росією,

– підкреслив Олексій Буряченко.

Якщо війна на Близькому Сході затягнеться,то Іран може перейти до ще більшого тероризму, почати обстрілювати не лише країни Перської затоки, але й Європи. Недаремно європейці дуже хвилюються і не хочуть бути втягненими у військовий конфлікт.

Як Україна може використати співпрацю з Близьким Сходом?

Зараз важливо дотримуватися зваженої риторики, робити акцент на боротьбу з колабораціонізмом, російським агентурним впливом у країнах Перської затоки. Зрозуміло, що Росія використовує в Україні ті самі методи, які може використовувати Іран на Близькому Сході. Він тільки їх масштабуватиме, а терористичні загрози для Європи та США зростатимуть.

Зверніть увагу! Відрядження українських фахівців для боротьби з "Шахедами" може вплинути на ставлення цих держав до України та змінити його у кращий бік. За словами політолога Вадима Денисенка, у багатьох країнах Близького Сходу досі проросійські настрої. Прибуття наших експертів стане великим проривом і може змінити думку лідерів цих держав.

Плацдарм співпраці з країнами Перської затоки виглядає набагато ширший, ніж просто обмін досвідом щодо боротьби з дронами. Також ми можемо поділитися успішними прикладами роботи наших спецслужб, ГУР, СБУ, зокрема з виявлення агентурних мереж.

Це ті "карти", які потенційно посилять нашу обороноздатність. Якщо ми дійсно вийдемо на співпрацю у комплексному руслі, це сильна позиція, яку Росія та США будуть змушені враховувати,

– наголосив Олексій Буряченко.

Масштабування наших технологій завдяки інвестиціям з боку країн Перської затоки, стане великим шансом для прогресу. До того це допоможе знайти друзів та серйозних партнерів у цьому регіоні.

Що відомо про допомогу України для Близького Сходу?