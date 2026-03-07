Потрібно одне: що може кардинально змінити ставлення арабського світу до України

Україна має те, що вкрай потрібно на війні на Близькому Сході. Йдеться про дрони-перехоплювачі, які можуть захистити від іранських "Шахедів". Постачання цієї зброї до країн, що захищаються від іранських атак, вплинуло на позиціювання України світі.

США та щонайменше одна держава з Перської затоки, за даними західних ЗМІ, домовляються з Україною щодо закупівлі українських дронів-перехоплювачів. Політолог Вадим Денисенко розповів 24 Каналу, які бонуси отримає Київ від такої співпраці.

Який результат війни на Близькому Сході важливий для України?

Денисенко наголосив, якщо Україна зможе постачати дрони-перехоплювачі, і також якщо на Близький Схід будуть направлені групи українських спеціалістів, які допомагатимуть країнам Перської затоки зменшити ураження від іранських "Шахедів", це може кардинально змінити ставлення цих держав і взагалі арабського світу до Києва.

У цих країнах досі достатньо сильні проросійські настрої. Тому поява українців, які допомагають захищатися від іранських дронів, може достатньо сильно поміняти всю ситуацію не тільки щодо України, але й ставлення до російсько-української війни,

– зауважив він.

Тому для України, впевнений політолог, це був би величезний прорив і потужна дипломатична перемога.

"Для нас важливий будь-який результат цієї війни. Головне, щоб вона була короткою. Чим вона довше триває, тим це гірше впливає на постачання протиракетного озброєння, яке могло б іти до України", – пояснив політолог.

До слова. Видання Financial Times наголошує, що українські дронові технології мають попит завдяки тому, що Київ отримав серйозний досвід у протидії атакам безпілотників Росії. Водночас Україна виробляє недорогі дрони-перехоплювачі, що мають ціну у кілька тисяч доларів. Для порівняння, вартість ракети Patriot, які застосовуються для збиття "Шахедів", складає $13,5 мільйонів за одиницю, а безпілотників, що виробляють в Ірані, – близько $30 тисяч кожен.

Він нагадав, що після 12-денної війни, яка була влітку 2025 року між Ізраїлем, США та Іраном, попри те, що там не вистрілила жодна зброя, яка була б максимально потрібна Україні, сталася пауза у постачанні зброї Україні. Це відбулось, тому що Пентагон здійснював ревізію того озброєння, що він має на складах. Це на думку Вадима Денисенка, є однією з глобальних загроз.

Він додав, що також не потрібно забувати про те, що Україна веде достатньо серйозну торгівлю з країнами Перської затоки. І ситуація на Близькому Сході завдає серйозних ударів по українському експорту, а також вливає на ціну нафти. Всі ці чинники будуть працювати в комплексі.

Що відомо про можливість постачання Україною сил та засобів країнам Близького Сходу?