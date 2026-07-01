"Я б поставив гроші на українців": Келлог зробив заяву про перебіг війни

Колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що ситуація на фронті поступово змінюється на користь Києва. На його думку, успішні удари України по російській інфраструктурі вже впливають на перебіг війни.

Про це він розповів у коментарі TVP World.

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Яку заяву зробив Келлог?

За словами Келлога, одним із чинників зміни ситуації стали українські далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Він вважає, що ці атаки вже створили проблеми із забезпеченням паливом, зокрема на території тимчасово окупованого Криму.

Вперше з 2023 року ви бачите, що українці дійсно починають здобувати перевагу над росіянами. Я б поставив гроші сьогодні на українців, а менше – на росіян,

– заявив він.

Окремо колишній спецпредставник висловив думку, що зміна ситуації на фронті може вплинути й на політичні рішення у Вашингтоні. На його переконання, успіхи України можуть мати значення для ставлення президента США до подальшої підтримки Києва.

Водночас Келлог заявив, що ставлення Трампа до війни в Україні значною мірою залежатиме від того, які саме радники формуватимуть його інформаційне поле.

Він також жорстко розкритикував дипломатичне оточення Трампа, зокрема згадавши його зятя Джареда Кушнера та спеціального посланника Стіва Віткоффа, який займається російським напрямком.

Який у них дипломатичний досвід? Що вони зробили? Вони займалися нерухомістю. Це не ділова угода. Це конфлікт,

– сказав Келлог.

Під час своєї роботи як спеціального представника США з питань України Келлог загалом вважався ближчим до української та європейської позиції, а також, за даними медіа, неодноразово мав розбіжності з Віткоффом, якого сприймали як більш схильного до контактів із Москвою.

Коментуючи роль Росії у війні, Келлог наголосив, що особисті зв’язки з Володимиром Путіним не повинні вводити в оману західних лідерів.

"Путін – колишній співробітник КДБ, а своїх нашивок не втрачає. Якщо ти одного разу став КДБ, то ти завжди КДБ", – зазначив він.

На його думку, завершення війни можливе лише тоді, коли Путіна змусять усвідомити, що він не здатен виграти цю війну.

Варто зазначити, що про перевагу України у війні свідчить й статистика звільнених територій. Наприклад, у червні ЗСУ змогли звільнити більше, ніж втратили внаслідок російських атак.

Попри загальний приріст окупованих територій з боку Росії приблизно на 84 квадратні кілометри, контрдії Сил оборони частково компенсували ці втрати, що вплинуло на загальний баланс. Водночас фіксується зростання кількості штурмових дій російських військ приблизно на 4,4%, хоча більшість із них не призводить до стратегічних проривів.

Аналітики зазначають, що ситуація на фронті залишається динамічною, однак про стійкий перелом говорити поки що передчасно.