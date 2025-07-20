NYT заявило про зрушення у спробах закінчити війну в Україні: що може наблизити переговори

Минулими вихідними український президент Володимир Зеленський вперше запропонував відновити переговори з російською стороною стосовно питання закінчення війни.

Водночас українська сторона скептично ставиться до можливості швидкого завершення війни на тлі посилення атак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Як просуваються спроби закінчити війну?

NYT пише, що дозвіл президента США Дональда Трампа щодо надання Україні систем ППО та його погрози запровадити санкції проти партнерів Росії по торгівлі стали кроками задля пришвидшення переговорів.

Видання констатує, що Україна запропонувала провести переговори про припинення вогню, обміну полоненими та повернення українських дітей, депортованих до Росії, і повторила пропозицію про пряму зустріч лідерів.

За словами Володимира Зеленського, його радник із нацбезпеки Рустем Умеров передав цю пропозицію російській переговорній групі. Утім, у Росії наразі не відреагували безпосередньо на пропозицію української сторони.

Водночас, за даними видання, в Україні не сподіваються на швидке закінчення війни під час переговорів за посередництва Трампа, бо з початком переговорів у травні Росія посилила атаки по містах та почала наступ на фронті.

Зазначається, що часткового успіху певною мірою досягнули завдяки словам Дональда Трампа про санкції та допомогу Україні. Утім, Київ досі очікує на перше постачання додаткових зенітних ракет Patriot із Німеччини.

Забезпечення довгострокових поставок засобів ППО може прискорити переговори: це усуне стимул для Росії відкладати переговори доти, доки не вичерпаються можливості ППО України,

– ідеться у статті.

Нагадаємо, Борис Пісторіус у рамках 29-го засідання у форматі "Рамштайн" під головуваннями Великої Британії та Німеччини заявив, що його країна та США домовилися про передачу Україні 5 систем ППО найближчим часом.