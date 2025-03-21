Україна та Росія невдовзі обговорюватимуть питання територій, – Трамп

Президент США Дональд Трамп зазначив, що незабаром Україна та Росія зможуть почати обговорення поділу територій. Щодо питання земель може бути укладений договір.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на промову Дональда Трампа.

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Питання територій обговорюватимуть після припинення вогню

Дональд Трамп стверджує, що скоро Україна та Росія зможуть повністю припинити вогонь на фронті. А зараз сторони розпочнуть переговори щодо "поділу територій".

Щодо припинення вогню, то ми маємо багато перешкод для цього, занадто багато зброї, спрямованої один на одного. Деякі солдати в оточенні інших солдатів, на жаль. Я вірю, що незабаром буде повне припинення вогню і ми матимемо угоду. Угоду зараз обговорюють щодо поділу земель і так далі,

– сказав президент США.

Ймовірно, питання територій може увійти до мирної угоди. За підсумками розмов з Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним Дональд Трамп зробив висновок, що сторони конфлікту наближаються до переговорів про завершення війни. Ба більше, вже навіть помітні контури мирної угоди.

Американський лідер заявив, що Вашингтон близький до домовленості про припинення конфлікту між Києвом і Москвою. Трамп робитиме все можливе, щоб кровопролитна війна в Україні швидше закінчилася.