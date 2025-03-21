Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на промову Дональда Трампа.

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Питання територій обговорюватимуть після припинення вогню

Дональд Трамп стверджує, що скоро Україна та Росія зможуть повністю припинити вогонь на фронті. А зараз сторони розпочнуть переговори щодо "поділу територій".

Щодо припинення вогню, то ми маємо багато перещкод для цього, занадто багато зброї, спрямованої один на одного. Деякі солдати в оточенні інших солдатів, на жаль. Я вірю, що незабаром буде повне припинення вогню і ми матимемо угоду. Угоду зараз обговорюють щодо поділу земель і так далі,

– сказав президент США.