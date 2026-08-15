Пускові установки Patriot були пустими під час останньої атаки, – FT

Україна зіткнулася з гострою нестачею ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які є ключовим засобом захисту від російських балістичних ракет. На тлі скорочення запасів Росія нарощує використання балістичної зброї.

Про це пише Financial Times.

Що відомо про критичну нестачу ракет для Patriot?

Українські підрозділи протиповітряної оборони опинилися у складній ситуації через дефіцит ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot. Саме ці комплекси є одним із ключових засобів, здатних протидіяти російським балістичним ракетам.

Під час останніх масованих атак Росії по Києву українські пускові установки Patriot у деяких випадках залишалися без необхідного боєкомплекту. Проблема стала особливо помітною під час ударів 5 та 8 серпня.